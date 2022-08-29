Kilis'te tersine göç başlatan kırmızı biberde hasat ve kurutma mesaisi - Son Dakika
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Kilis'te tersine göç başlatan kırmızı biberde hasat ve kurutma mesaisi

29.08.2022 11:09

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te Musabeyli ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Hasanceli köyünde biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te Musabeyli ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu Hasanceli köyünde biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.

5 bin ila 7 bin dekarlık alanda biber üretimi yapılan köyün verimli tarlalarından toplanan kırmızı biber, açık alanlara serilerek kurutuluyor. Daha sonra köydeki fabrikalarda işlenen biber, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, baharatlık biberin hasadının ve kurutmalık işlemlerinin başladığını söyledi.

Kilis'te 45 bin dekardan yaklaşık 40 bin ton rekolte beklediklerini anlatan Özdemir, "Bunun 25 bin dekarı dolmalık ve salçalık, 20 bin dekarı ise kurutmalık yani baharatlık kırmızı biberdir. Bu sene rekolte beklentimiz iyi." dedi.

Tersine göçe neden oldu

Özdemir, şöyle konuştu:

"Hasanceli köyündekiler daha önce dışarı çalışmaya giderken baharatlık kırmızı biberin köye gelmesiyle beraber köye göç başladı. Bu köyde 14 toz biber ve salça fabrikası bulunuyor. Bölgenin en önemli geçim kaynağı kırmızı biberdir. Buradan toplanan biberler kurutma alanlarından serilip kurutulduktan sonra Kahramanmaraş ve diğer illere pazara sunulmaktadır. 'Biberci köy' diyebiliriz çünkü bu köyün tamamen geçimi biberdir. Türkiye'nin her tarafına gitmekle beraber Almanya'ya buradan ihracat yapmaktayız. Geçen sene 1000 ton gibi toz biber pazarımız oldu. Bu sene de beklentimiz daha da yüksek. Kaliteli toz biberimiz Hasanceli köyümüzden çıkmaktadır."

Bölgedeki biber üretimini köylerindeki üretimle yaygınlaştırdıklarını dile getiren Özdemir, "Hasanceli köyündekiler hem kendi köyünde hem de Kilis'in merkezine bağlı köylerde ortak olarak üretime devam ediyor. Bölgeye biber üretimini yaygınlaştıran köy diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 yıl önce köyde su olmadığı için ağırlıklı olarak çiftçilerin İslahiye'ye biber yetiştirmeye gittiğini belirten Özdemir, çiftçilerin arazilerinde sondaj kuyusu açmasıyla birlikte kendi tarlalarında biber yetiştirmeye başladıklarını kaydetti.

Özdemir, sulu tarım alanın artmasıyla köyde biber üretim alanının da arttığını sözlerine ekledi.

Çiftçi Doğan Atıcı da köyde kuyu suyunun yaygınlaşmasıyla kendi tarlalarında üretim yaptıklarını, 15 dönümde biber yetiştirdiğini, verimden memnun olduğunu söyledi.

Topladıkları biberleri kurutup köydeki fabrikalarda işledikten sonra pazara sunduklarını ifade eden Atıcı, şunları kaydetti:

"Daha önce köyde ihtiyarlar, anne ve babamız kalırdı, hepimiz başka illere çalışmaya giderdik. Şu an çok şükür hepimiz evimizdeyiz. Kendi malımızda çalışıyoruz. Öncesinde biz el işine giderken şimdi el bizim işimize geliyor. Şanlıurfa, Adana, Hatay'dan geliyorlar. Yaklaşık 2 bin 500 nüfusumuz var. Köyün geçim kaynağının hepsi biber üstünedir. Başka bir gelirimiz yok."

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Kaynak: AA

Musabeyli, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te tersine göç başlatan kırmızı biberde hasat ve kurutma mesaisi - Son Dakika

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