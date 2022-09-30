Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
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Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

30.09.2022 12:30
Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de kış sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe'de kış sezonu öncesi hazırlıklar sürüyor.

Sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleri ve kristal karı ile öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bulunan mekanik tesisler ve pistler bölgesinde kış sezonu öncesi hazırlık çalışmaları hızlandı.

Hazırlıklar çerçevesinde Sarıkamış Dağ A.Ş'nin 15 personelince bir yandan telesiyejlerin mekanik, hidrolik, elektrik aksamının bakım ve yağlama işleri yapılırken diğer yandan da pistler bölgesinde taşlar ve otlar temizleniyor.

Kayak merkezi mekanik tesisler şefi Erdoğan Bumin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış sezonu öncesi yoğun bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Tesislerin özellikle mekanik aksamlarının yüzde 80'lik kısmının bakım ve onarımının tamamladıklarını ifade eden Bumin, şu ifadeleri kullandı:

"Tesislerdeki manyetik testler ile makara bakımlarımız büyük hızla devam ediyor. Misafirlerimizin güven içinde kayak yapabilecekleri ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Pistlerde büyüyen otların biçip bu alanları çalı, çırpı taş gibi şeylerden arındırıyoruz, güvenlik ağlarımızı oluşturuyoruz. Misafirlerimiz kış sezonunda güvenle Sarıkamış'ı tercih edebilir. Tesislerdeki bakımlarımız bitmek üzere."

Sarıçam ormanları arasındaki uzun kayak pistleriyle çığ tehlikesinin olmadığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'de toplam uzunlukları 30 kilometreyi bulan 9 slalom pisti ile 5 modern telesiyej bulunuyor.

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Kaynak: AA

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıçam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

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