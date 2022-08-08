Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı, hafta sonu Bosna Hersekli öğrencileri ağırladı.

Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bosna Hersekli öğrenciler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi - Son Dakika

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