Bosna Hersekli öğrenciler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi - Son Dakika
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Bosna Hersekli öğrenciler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi

08.08.2022 14:39
Bosna Hersekli öğrenciler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi

Türkiye'nin önemli kuş göç yolu güzergahları arasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı, Bosna Hersekli öğrenciler ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli kuş göç yolu güzergahları arasında yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı, Bosna Hersekli öğrenciler ziyaret etti.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı, hafta sonu Bosna Hersekli öğrencileri ağırladı.

Müdürlük personelinden alan hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra kılavuzlar eşliğinde sahayı gezdi.

Ahşap yürüyüş yollarından geçen öğrenciler, kuşların fotoğraflarını da çekti.

Bosna Hersekli öğrenciler, kuş gözlem ve rehabilitasyon ünitesini ziyaret edip, burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bosna Hersekli öğrenciler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bosna Hersekli öğrenciler, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nı gezdi - Son Dakika
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