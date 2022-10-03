Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor

03.10.2022 15:06
Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava deposu yerine mağaralarda doğal yöntemle saklanan patatesler, yıl boyunca Türkiye'nin birçok ilindeki pazarlara gönderiliyor.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava deposu yerine mağaralarda doğal yöntemle saklanan patatesler, yıl boyunca Türkiye'nin birçok ilindeki pazarlara gönderiliyor.

İlçeye bağlı Akin köyünde ekim ayında hasat edilen patatesler, soğuk hava deposu olarak kullanılan tüf kayalara oyulmuş mağaralarda saklanıyor.

Sandıklı Kaymakamlığının desteğiyle yaklaşık 25 yıl önce oyularak açılan mağaralarda saklanan yaklaşık 20 bin ton patates, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarına gönderiliyor.

Geçmişte 3 mağarada ürünler muhafaza edilirken bu sayısı 8'e ulaştı.

Fransa'da yaşayan ve Sandıklı'da yaptırdığı depo mağarayı işleten gurbetçi İbrahim Arslan, yatırım yapmak için köyünü tercih ettiğini söyledi.

Bölgede bulunan mağaraların yanına 3 soğuk hava deposu mağarası yaptırdığını belirten Arslan, "Mağaralar 6 metre yükseklik ve 6 metre genişlikte yapıldı. Mağaraların uzunluğu ise 110 metre ile 90 metre arasında." dedi.

Mağaraların içerisinde kamyon ve iş makinelerinin rahatlıkla hareket edebildiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Mağaraların iç sıcaklığı yaz kış 8 derecede kalıyor. Depoları kazarken oda oda kazıyoruz. Odaları 75 ila 100 ton patates alacak şekilde yapıyoruz. Üreticiler ekim ayında ürünlerini getirip bırakıyorlar. Burada ne klima var, ne başka bir şey. Kendiliğinden nemini ve havalandırmasını yaparak patatesleri muhafaza ediyoruz. Bu şekilde bizim depomuzun yanı sıra kooperatife ait depolar da var. Bunların toplamı 20 bin ton patates alıyor. Buradan ne zaman istenirse patates alınabiliyor ama en son mayıs ayına kadar kalabiliyor. Kadın işçiler gelen patatesleri gözden geçiriyorlar, ayrıştırıyorlar. Sonra çuvallanıyor. Çuvallanan patatesler kamyonlar ile İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan da Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor."

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Kaynak: AA

Karahisar, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor - Son Dakika
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