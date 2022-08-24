Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındı

24.08.2022 10:10
Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındı

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla doğaya 250 sülün bırakıldı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artırılması amacıyla doğaya 250 sülün bırakıldı.

Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneği, kentte biyoçeşitliliğin artması, yaban hayatının korunması, yaşam ortamlarının geliştirilmesi için yaklaşık bir yıl önce proje hazırladı. Dernek, hazırladığı proje kapsamında Fırat Nehri'ne yakın bölgelere sülün bırakılması için Tarım ve Orman Bakanlığına talepte bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğünün katkısıyla Samsun'daki üretim çiftliğinden getirilen sülünler, Fırat Nehri yakınındaki Hilvan ilçesinde düzenlenen programla tabiatla buluşturuldu.

Bahçecik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk etapta 250 sülün ormanlık alanda doğaya bırakıldı. Sülünlerin bölgeye uyum sağlaması halinde sayının artırılması konusunda çalışmalar yapılacak.

Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mesut Yetkin, AA muhabirine, yaptıkları çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'da sülünün yaşayabildiğini fark ettiklerini, ilk etapta 250 sülünün doğaya salındığını belirtti.

Sülünün sulak ve bataklık alanlarda yaşayan bir tür olduğunu dile getiren Yetkin, "İnanıyoruz ki sülünler burada rahat bir ortamda üreyip çoğalacak inşallah. Bölgemizde çeşitli nedenlerden dolayı bozulan ekosistemin düzelmesi için çalışıyoruz. Biyoçeşitliliğin artırılması ve ekosistemin korunması için bütün kurumların elini taşın altına koyması gerekiyor." diye konuştu.

Törene, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Karataş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Reşat Ektiren ve mahalle sakinleri katıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Türkiye, Sülün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındı - Son Dakika

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