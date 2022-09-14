Tekirdağ'da hasadına başlanan üzümden 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da hasadına başlanan üzümden 40 bin ton rekolte bekleniyor

14.09.2022 11:38
Tekirdağ'da hasadına başlanan üzümden 40 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ'da bağcılık yapılan 35 bin dekar alanda 40 bin ton üzüm toplanması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ'da bağcılık yapılan 35 bin dekar alanda 40 bin ton üzüm toplanması hedefleniyor.

Tekirdağ'da tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan Cabernet Sauvignon, Merlot, Cinsaut (Şenso) Gamay, Semillon, Cardinal, Alphonse Lavallee ve Yapıncak üzümlerinin hasadı sürüyor.

Sabah erkenden bağlara giden üreticiler, özenle hasat ettikleri üzümleri kasalara dolduruyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, il genelinde üzümde yaklaşık 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Öcal, Tekirdağ'ın kendine has geliştirdiği üzüm çeşitleri ile bağcılık alanında Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu ifade etti.

Üzüm üreticisi Salih Can Dinçer 40 dekarda 12 üzüm çeşidi ürettiğini, bir kökten ortalama 7-8 kilogram verim aldığını anlattı.

Hasadın kasım sonuna kadar devam edeceğini, geçen seneye göre yüksek rekolte beklediğini vurgulayan Dinçer, üzümlerin bir kısmını sattıklarını bir kısmını ise pekmez ve bulama yapımında kullandıklarını kaydetti.

Üzüm üreticisi Emre Ayna da bu sene bağlarda üzüm veriminin iyi olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hasadına başlanan üzümden 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da hasadına başlanan üzümden 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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