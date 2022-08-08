Olay, Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde meydana geldi. İşlettiği otel odasında tek başına kalan Bora Ö.'den haber alamayan otel çalışanları, bir süre sonra odaya girdi. Bora Ö.'yü hareketsiz halde bulan otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bora Ö.'nün öldüğünü belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Bora Ö.'nün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma , olayla ilgili inceleme başlattı.

Yüzüne Telefon Fırlatılmıştı... Bu Kez Bakın Ne Fırlattılar

Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da işlettiği otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

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