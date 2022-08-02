Kapadokya'da "eyyam-ı bahur" sıcakları bunaltıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da "eyyam-ı bahur" sıcakları bunaltıyor

02.08.2022 13:12

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da da hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları nedeniyle turistler kapalı alanları gezmeyi tercih ederken, tur amaçlı kullanılan at ve develer farklı yöntemlerle serinletiliyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da da hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcakları nedeniyle turistler kapalı alanları gezmeyi tercih ederken, tur amaçlı kullanılan at ve develer farklı yöntemlerle serinletiliyor.

Nevşehir ve çevresinde 35 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklık, günlük yaşamı etkiliyor. Bölgedeki tarihi ve turistik merkezleri gezen yerli ve yabancı turistler güneşin yakıcı ışınlarından kendilerini korumak amacıyla açık alanlardaki turları daha kısa tutmaya çalışıyor.

Yeraltı şehirlerine ve kayadan oyma tarihi merkezlere ilgi gösteren turistler, peribacalarıyla kaplı vadilerde sabah erken saatlerde doğa yürüyüşünü tercih ediyor.

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Göreme beldesinde at çiftliği işleten Nevruz Merdan, AA muhabirine, son günlerde artan hava sıcaklığının özellikle öğle vakitlerinde tüm canlılar için bunaltıcı hale geldiğini belirtti.

Çiftlikteki atları yıkadıklarını anlatan Merdan, "Atları biraz da olsa serinletmek için yıkıyoruz. Bugünlerde hava sıcaklığı arttı. Elimizden geldiği kadar atları gölgede tutuyoruz." dedi.

Deve turu düzenleyen Veli Kaplan da "Develerin her zamanki gibi suyu var ama sıcak nedeniyle dondurma vererek serinletiyoruz. Dondurmayı çok seviyorlar. Yaz döneminde daha çok yerli turist bulunuyor. Talep edenleri bölgede deve ile gezdiriyoruz." diye konuştu.

Kızılçukur Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapanlardan Savaş Sertbakan da günün diğer vakitlerindeki hava sıcaklığından dolayı etkinliği güneş yükselmeden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erken saatlerdeki yürüyüşün sağlık açısından da faydalı olduğunu dile getiren Sertbakan, "Havalar mevsim itibarıyla çok sıcak. İnsanların dikkatli olması lazım. Sağlık açısından öğle saatlerinde dışarıda pek durmamak lazım. Vadi yürüyüşünü erken saatlerde yapmayı tercih ettik." ifadelerini kullandı.?

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Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da 'eyyam-ı bahur' sıcakları bunaltıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kapadokya'da "eyyam-ı bahur" sıcakları bunaltıyor - Son Dakika
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