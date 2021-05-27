Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor

27.05.2021 11:00

Adıyamanlı çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından olan tütünün ekimi başladı.

Adıyamanlı çiftçilerin en önemli gelir kaynaklarından olan tütünün ekimi başladı.

Kentte yaklaşık 40 bin ailenin üretimini yaptığı tütünün mesaisi sabahın ilk ışıklarına başlıyor. Bazı ailelerin iş makineleriyle bazılarının da elle diktiği tütün fideleri, özenle toprakla buluşturuluyor.

Ekim zamanı çevre il ve ilçelerden çok sayıda aile de tütün tarlalarında çalışmak üzere kente geliyor. İşçiler, günlük 90-120 lira yevmiye karşılığında gün boyu tarlada çalışıyor.

Kentte geçen yıl 161 bin dekar alanda, 20 bin ton tütün üretilirken bu yıl 153 bin dekar alandan 19 bin ton ürün alınması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, Adıyaman'ın tütün ekimi bakımından Türkiye'nin önemli illerinden olduğu söyledi.

Kentte tütünün sulu, kuru, ova ve dağ tütünü olarak kategorilere ayrıldığını dile getiren Kıyas, bu yıl mevzuat gereği çiftçilerin kooperatif üzerinden sözleşmeli tütün satabileceğini ifade etti.

Kıyas, dağ tütününün özellikle Çelikhan ve kentin dağ köylerinde yetiştirildiğini, bunların piyasaya sarmalık olarak sürüldüğünü dile getirerek, "Özellikle tütün konusunda bu yıl çok ciddi bir mevzuat çıktı. Çiftçilerimiz temmuz ayına kadar kooperatifler üzerinden sözleşme yaparak ürünlerini sarmalık olarak satabilirler. İlimizde 5 kooperatifimiz kurulum aşamasındadır. Çelikhan ilçemizde kooperatifimiz kurulumunu tamamladı, çiftçilerimiz ile sözleşmeli modele geçti." dedi.

Çiftçilerden Hanım Öner ise her yıl olduğu gibi bu yıl da tütün ekimi yaptıklarını söyledi.

İş makinası yardımı ile tütün dikerek geçimlerini sağladıklarını aktaran Öner, "Eşim yıllar önce vefat etti, ben de çocuklarımla tarlamızda tütün ekimi yapıyorum. Tütün bizim olmazsa olmazımız, ekmeğimizi ondan kazanıyoruz. Şu an kuraklık var, arpa ve buğday da ekmedik, bundan dolayı tütün ekimi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Tarlada çalışan Hasari Çelik ise Adıyaman'ın en önemli geçim kaynağının tütün olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelerek tütün ektiklerini belirten Çelik, "Tütün Adıyaman'ın şah damarı, olmazsa olmazımızdır. Şimdi ekim yaptık, yaklaşık 2-3 ay sonra da hasadını yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor
Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor
Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor
Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor

Adıyaman, Türkiye, Tütün, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da fideler toprakla buluşturuluyor - Son Dakika Ekonomi


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