Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar var"
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar var'

"Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar var"

1 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar olduğunu belirterek, "Bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar olduğunu belirterek, "Bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." dedi.

Perinçek, Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Önündeki Fırsatlar" konulu sunum yaptı.

Türkiye'nin tarihi bir fırsat eşiğinde olduğunu ifade eden Perinçek, "Türkiye'nin ufku açılıyor, önü açılıyor. Türkiye'nin önünde çok tarihi fırsatlar var, bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin 1945'te Atlantik sisteminin denetimi altına girdiğini anlatarak, bugün karşılaşılan sorunların altından Batı emperyalizmi, İsrail siyonizmi bağlantılarının getirdiği ekonomik sorunların olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2014'ten bu yana Batı'nın dayattığı bu sistemden kurtulma dönemine girdiğini dile getiren Perinçek, "Silivri duvarını yıkmamızla o FETÖ darbesi, tertibi boşa çıkartılmış oldu ve bir anlamda Türkiye zincirlerini kırmaya başladı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu hükümetin 2015 yılının temmuz ayında PKK'yı hendeklere gömmek için askeri harekata başladığını anımsatan Perinçek, hükümetin ABD'ye, İsrail'e rağmen PKK'nın üzerine yürüme kararlığını gösterdiğini vurguladı.

Perinçek, ABD'nin hendek operasyonlarına cevap olarak 15 Temmuz 2016'da darbe teşebbüsüne destek verdiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Bu bir Amerika gladyo darbesiydi. Amerika'nın NATO, Atlantik döneminde Türk ordusunun, polisinin, yargısının içine yerleştirdiği uluslararası planda gladyo adı verilen o örgütlenme. Geçmiş dönemde Türkiye ne zaman ileri atılmaya çalışsa hemen bir 12 Mart, 12 Eylül, darbelerle Türkiye'nin elinin kolunun bağlanması... 15-16 Temmuz darbesinin asker ve millet iş birliği ile boşa çıkartılması tarihi önemdedir. Bu Türkiye'nin önüne bambaşka bir yol açtı. Türkiye o darbeyi göğüsleyerek çok tarihi bir çaba gösterdi ve orada Türkiye'nin ufku aydınlanmaya başladı. Bu Türkiye'nin bahtının açıldığı çok önemli tarihi bir nokta."

Perinçek, Türkiye'nin karşısında PKK, FETÖ gibi örgütlerin olduğunu ancak bunların arkasında Amerika emperyalizminin bulunduğunu savundu.

Türkiye'nin milli üretim için atak yapacağını belirten Perinçek, ülkenin ihtiyacı olanın çalışan, üreten bir toplum olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Suriçi Grubu Derneği Başkanı Nedim Abi, Perinçek'e plaket verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi
Boğaz'ın en gözde yalısı 'Filinta Mustafa' 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir? İngiliz haber ajansının gündemi sarsacak iddiası: Bağdadi'nin cesedi ABD'nin elinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 15:36:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]