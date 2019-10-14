Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası
Son Dakika Dünya Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası

Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası

8 dakika önce

Suriye devlet haber ajansı SANA, "Türkiye'nin askeri harekatına karşılık Suriye ordusuna bağlı güçlerin kuzeye kaydırılmaya başlatıldığını" duyurdu

Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası, System.String[]

Suriye devlet haber ajansı SANA, "Türkiye'nin askeri harekatına karşılık Suriye ordusuna bağlı güçlerin kuzeye kaydırılmaya başlatıldığını" duyurdu.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı sessizliğini koruyan Şam yönetimi devlet medyası, ordu güçlerinin ülkenin kuzeyine kaydırılmaya başlandığını öne sürdü.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na, KKTC'li siyasetçilerden destek geldi
ABD'nin, Suriye'deki askerlerinin büyük bir kısmını birkaç gün içinde çekeceği iddia edildi Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:25:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]