Türkiye'nin organik ürünleri Almanya'da

Ekolojik üretici ve ürünlerin yaygınlaşmasını odağına alan dünyanın en büyük organik gıda ve doğal ürünler fuarı BioFach bugün başladı.



Almanya Nürnberg'de bu yıl 30. kez yapılan fuar 92 ülkeden 3 bin 208 firmanın kurduğu organik pazarda insanların gerçek gıdaya erişimini sağlıyor. Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'ini gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri de ekolojik üretimin en önemli temsilcilerinden.



A'dan Z'ye hepsi organik



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörü Jak Eskinazi, 1998'den bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Fuara başta Avrupa ülkeleri sonrasında Çin, Hindistan ve Kuzey Amerika gibi birçok ülkeden katılım var. Türkiye'den de 39 firma yer alacak. Bunların 22'si milli katılım çatısı altında. Organik tarıma kuru üzüm ve kuru incir ihracatıyla başlayan birliğimiz ürün sayısını 250'ye çıkararak skalasını genişletti. Fuardaki stantlarda dondurulmuş meyve sebze, kuru meyve, hububat, bakliyat, meyve suyu, un, tıbbi aromatik bitkiler ve fındıkla yer alacağız."



Hedef 2,5 milyar dolar



Organik üretimde koordinatör birlik olduklarını hatırlatan Eskinazi, organik ürün ihracatının yüzde 74'ünü karşıladıklarını anlattı. Eskinazi, şöyle konuştu:



"Sağlıklı ürünler ve gerçek gıdada tüketicinin farkındalığının arttığı bir dönemdeyiz. Organik ürün ihracatımızla yeşil ekonomiyi destekleyerek, ekolojik bütüne hizmet ediyoruz. Amacımız hem doğal kaynakları hem de biyolojik çeşitliliği korumak. Bu ürünlere ulaşılabilirliğin sağlanmasında aracı olan BioFach, doğa dostu üretim yapan üreticiyle yüz yüze iletişim kurmamızı sağlıyor. Dünyadaki organik üreticilerin sayısına baktığımızda Türkiye Avrupa'da 1., dünyada 8. sırada. Türkiye'nin organik ürünler ihracatı 500 milyon dolar seviyesinde. Bunu 2023 yılında 2,5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."



İkramlar, seminerler ve daha birçok etkinlik



Ayrıca fuar ziyaretçilerine restoran dünyasının altın madalyası Michelin Yıldızı'na sahip Serkan Güzelçoban'ın Türk organik ürünlerinden yaptığı yemekler ikram edilecek, seminerler verilecek.



Organik gıda akademisyenlerinden Prof. Dr. Uygun Aksoy da Türkiye organik sektörüyle ilgili sunumlar yapacak. - İZMİR