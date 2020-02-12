Türkiye'nin organik ürünleri dünyaya tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin organik ürünleri dünyaya tanıtıldı - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin organik ürünleri dünyaya tanıtıldı

6 saat önce

Dünyanın en büyük organik fuarlarından biri olan Nürnberg Uluslararası 'Biofach 2020' Organik Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye'nin organik ürünleri dünyaya tanıtıldı, System.String[]

Dünyanın en büyük organik fuarlarından biri olan Nürnberg Uluslararası 'Biofach 2020' Organik Ürünler Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. 15 Şubat tarihine kadar sürecek fuara, Türkiye'den 38 firma katıldı.

Resmi açılışa katılan Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, fuardaki Türk firmalarını tek tek ziyaret etti.

112 ülkenin katıldığı; organik gıda, organik hammadde ve yarı hazır, organik sebze ve meyve, organik et, süt ve balık gibi ürünlerin sergilendiği fuarda konuşan Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin ihracatında geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getirdi. Osman Akça firması Genel Müdürü Rıza Akça ise Manisa'da üzüm ve pamukla iştigal ettiklerini belirterek, zaman içeresinde kuru meyve, tekstil dalında öncellikle Almanya olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatlarının bulunduğunu söyledi.


Serdar Deniz, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
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