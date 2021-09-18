Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Yıldıztabya 5/6A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine anahtarlarını Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim etti.

Gaziosmanpaşa'da bir kentsel dönüşüm projesi daha tamamlanarak, hak sahipleriyle buluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Yıldıztabya 5/6A Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. 244 konut, 34 dükkan ve yeşil alanların yer aldığı proje, sadece hak sahibi kadar konut üretilmesi ve yatay mimarisi ile aynı zamanda örnek bir kentsel dönüşüm modeli oldu. Vatandaşlar, depreme dayanıklı, güvenli ve modern evlerine kavuşmanın heyecanını yaşarken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da bu sevince ortak oldu.

"Projenin diğer etaplarını da tamamladığımızda camisiyle, okuluyla burası mini bir mahalle olacak"

Hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Başkan Usta, "Bakanlığımızın, TOKİ'nin ve belediye olarak bizim birlikte yaptığımız örnek bir proje bu. Yatay mimari, az katlı ve bütün dairelerin önü açık, ferah. 244 konutluk ilk etabı bugün teslim ediyoruz. Hemen arka tarafında 2. Etap çalışmalarımız da hızla sürüyor. İnşallah 3 etaptan oluşan projenin diğer etaplarını tamamladığımızda camisiyle, okuluyla burası aslında mini bir mahalle olacak. Dükkanların da açılmasıyla bölge hareketlendikçe nezih bir ortama kavuşacak. Tüm hak sahiplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Allah güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.

"Ev oturulacak vaziyette, hiçbir eksiği yok"

Yeni evine kavuşan Rasim Okur, "Önceden oturduğumuz ev gecekondu bölgesindeki bir yerdi. Tabi bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama şimdi yeni evimize baktığım zaman çok farklı bir ortama geldiğimizi anladık. İnşallah herkes bu işten memnun olur. Ev oturulacak vaziyette. Hiçbir eksiği yok. Sadece temizliğini yapıp oturacağız. Allah razı olsun yapanlardan, bu işe emek verenlerden. Biz kendi adımıza sevindik" diye konuştu. - İSTANBUL