Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu

23.11.2020 08:11
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu, System.String[]

TÜRKİYE'nin Orta Doğu'ya açılan Habur Sınır Kapısı'ndan, çoğunluğu TIR olmak üzere günde 4 binin üzerinde araç giriş-çıkış yapmaya başladı.

TÜRKİYE'nin Orta Doğu'ya açılan Habur Sınır Kapısı'ndan, çoğunluğu TIR olmak üzere günde 4 binin üzerinde araç giriş-çıkış yapmaya başladı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi ve Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Şebap Taşkın, Habur Sınır Kapısı'nın bölgenin can damarı olduğunu belirterek, "Pandemiden bu yana şoförlerimiz ve ihracatçılarımız yapılan uygulamalar ile mağdur edilmiyor" dedi.

Türkiye'nin Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart'ta çift yönlü giriş ve çıkışlara kapatıldı. İhracatın aksamaması için temassız ihracat uygulamasına ve 4 Mayıs'ta da yük taşımacılığına tekrar geçildi. Pandemi sürecinde Irak tarafında biriken 10 bin TIR, Türk gümrüğünün çalışması sonucu minimize edilerek geçişler tekrar kontrol altına alındı. İhracatçılar, Avrupa pazarı yerine Orta Doğu pazarına yönelince gümrük kapısında yoğunluk yaşandı. 1-19 Kasım tarihleri arasında Irak'tan Türkiye'ye 35 bin 785'i büyük araç olmak üzere toplam 43 bin 100 araç girişi gerçekleşirken, Türkiye'den Irak'a ise 34 bin 357'si büyük araç olmak üzere toplamda 41 bin 722 araç çıkışı oldu. Böylece, 1-19 Kasım tarihlerinde toplamda 84 bin 822 araç giriş ve çıkış yaptı. Aynı tarihlerde 70 bin 251 yolcu giriş, 69 bin 664 yolcu da Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

İHRACATÇILAR DURUMDAN MEMNUNDoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Şebap Taşkın, sınır kapısının bölgenin can damarı olduğunu belirterek, "Şu anda çok büyük yoğunluk var. Günlük 2 bin araç giriş, 2 bin araç da çıkış yapıyor. Pandemiden bu yana şoförlerimiz ve ihracatçılarımız yapılan uygulamalar ile mağdur edilmiyor. Habur, Türkiye'nin çoğu gümrüklerinden daha güzel, daha verimli ve daha yoğun çalışıyor. Kapı, bölgemizin fabrikasıdır. İnsanlarımız bununla meşguldür. Az da olsa herkesin bir kazancı var" diye konuştu. ŞOFÖRLER IRAK GÜMRÜĞÜNDEN RAHATSIZHabur Gümrüğü'nde yaşanan yığılmaya rağmen araçlarından inmeden ve beklemeden Irak'a geçiş yapabildiklerini anlatan Türk şoförler, Irak Gümrüğü'nde evrak işleri için bekletildiklerini ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi. TIR şoförü Mehmet Şerif Esin, "Güzel bir sistemleri var. Türk gümrüğünde araçtan inmiyoruz ama öbür tarafta yaklaşık 1 kilometre kadar arabalarımızı bırakıp yürüyoruz. Bazen açık bırakıyoruz. Araçlarımıza girebiliyorlar. Eşyalarımız gidebiliyor. Kapalı bıraktığımız zaman araçlar birbirlerinin önüne geçiyorlar. Haksızlık oluyor" diye konuştu.

Uzun yol yaptıklarını ancak ellerine iyi para geçmediğini anlatan TIR şoförü Abdulkadir Çetin ise nakliye kiralarına bir çözüm bulunmasını istedi. Çetin, "Gümrük eskilere göre daha seri, daha güzel çalışıyor. Ancak kira yok. Eksideyiz" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu
Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu

Orta Doğu, Türkiye, Habur, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu - Son Dakika


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