Türkiye'nin ortak tutkusu: Simit

1) KOKUSUYLA MEST EDİYOR

Tarihi Galata Simit Fırını, Karaköy - İstanbul

35 yılı aşkın süredir hizmet veren Tarihi Galata Simit Fırını'nda günün her saati odun ateşinde pişen simitler kokusuyla İstanbulluları mest ediyor. Bu simitler seyyar simitçilerle tüm şehre ulaşıyor. Ebru Erke "Sıcak pekmezleme yapan nadir fırınlardan biri" diyor. 2 lira. (0212) 244 77 75

2) BU FIRININ MÜDAVİMİ ÇOK

Tarihi Boğazkesen Simit Fırını - İstanbul

Çıtır çıtır simit isteyenlerin tercihi. Çatal ve açma da yapıyorlar. Arda Türkmen ve Saffet Emre Tonguç bu fırının müdavimlerinden. Simit 2 lira. Tophane, (0212) 244 40 59

3) BU SİMİTLER İKİ KEZ PİŞİYOR

Zeynel Ergin Gevrek Fırını İzmir

Bu fırında simitler önce pekmezli kızgın suda kaynatılıyor, sonra da üzeri susamlanıp taş fırında tekrar pişiriliyor. 'Gevrek'ler böylece çıtır çıtır oluyor. Tanesi 2 lira. Alsancak, (0232) 403 40 04

4) RUM USTANIN MİRASI

Tarihi Taş Fırın Simitçisi İstanbul

1923'te Rum usta Vasili tarafından kuruldu. Taze simitlerin yanı sıra her daim sıcak galeta bulmak da mümkün. Salih Seçkin Emre "Balat'a yolunuz düşerse mutlaka deneyin" diyor. 2 lira. Balat, (0212) 524 86 11

5) HAMURU MAYASIZ VE SUSAMSIZ

Site Simit, Kastamonu

Kastamonu'nun meşhur kel simidinin hamuru mayasız. Susamı da yok. 40 yıllık Site Simit şehrin en eski fırınlarından... Susamsız 1.25 lira, susamlı 1.50 lira. (0366) 212 13 18

6) SOĞUK SABAHLARI ISITIYOR

Gümüş Fırın, Ankara

Gümüş Fırın, sabah ayazına aldırmadan çıkacak lezzetli simitleri bekleyenlerle dolup taşıyor... Ankaralı öğrencilerin de uğrak yeri. Sanki Ankara'nın soğuk sabahlarını ısıtıyor. 1.75 lira. Çankaya, (0312) 222 64 82

7) BUHARI ÜSTÜNDE

Tarihi Odunpazarı Taş Fırını, Eskişehir

Yolunuz Odunpazarı'na düşerse mutlaka simit alın. İnternetten de sipariş verebilirsiniz, kargoyla gönderiyorlar. Tolunay Sandıkçıoğlu "Hamuru fark yaratıyor" diyor. 1.75 lira. (0535) 414 13 75

8) FIRIN KÜÇÜK, LEZZET BÜYÜK

Yeldeğirmeni Tarihi Taş Fırını - İstanbul

1970'ten bu yana Kadıköy'deki Yeldeğirmeni Mahallesi'nde hizmet veriyor. Her zaman taze, çıtır simit bulmak mümkün. Mehmet Yaşin tavsiye ediyor. Simit 2 lira. Kadıköy, (0536) 334 25 96

9) PEKMEZLİ VE KEHRİBAR SARISI

Yeni Şafak Simit Fırını, Rize

Rize'nin Pazar ilçesindeki bu fırın, susamsız simitleriyle ünlü. Kehribar sarısı simitler önce pekmezli suda haşlanıp sonra odun fırınında pişiriliyor. Simit 75 kuruş. (0545) 212 45 12

10) EKŞİ MAYASIYLA EZBER BOZUYOR

İnanç Fırını, Bursa

Bursa'daki tahinli pidesiyle meşhur İnanç Fırını ekşi mayayla hazırlanan leziz simitler de sunuyor. 1956'dan beri çalışan fırından çevrimiçi sipariş vermek de mümkün. 2 lira. (0224) 221 29 49