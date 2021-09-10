Türkiye'nin ortalama IQ'su da hesaplandı! Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasına Hong Kong ve Singapur imzası - Son Dakika

Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması sık sık yeniden güncelleniyor. IQ hesaplamasıyla şekillenen zeki ülkeler sıralaması bir kez daha hesaplandı. Türkiye'nin ortalama 90 puan olarak gösterildiği listede, birinciliği 108 IQ ile Asya ülkeleri Singapur ve Hong Kong paylaştı.

İKİ ÜLKEYİ YİNE ASYA ÜLKELERİ TAKİP ETTİ

Webtekno'nun derlediği habere göre Hong Kong ve Singapur'u yine Asya'nın teknoloji açısından gelişmiş ülkeleri takip etti. Güney Kore 106 puanla üçüncü olurken, Çin 105 puanla dördüncü oldu. Avrupa ülkeleri ise Tayvan'ın arkasından sıralamaya girebildi.

İşte ilk IQ seviyesi en yüksek 10 ülke:

Hong Kong: 108

Singapur: 108

Güney Kore: 106

Çin: 105

Japonya: 105

Tayvan: 104

İtalya: 102

İsviçre: 101

Moğolistan: 101

İzlanda: 101