Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması sık sık yeniden güncelleniyor. IQ hesaplamasıyla şekillenen zeki ülkeler sıralaması bir kez daha hesaplandı. Türkiye'nin ortalama 90 puan olarak gösterildiği listede, birinciliği 108 IQ ile Asya ülkeleri Singapur ve Hong Kong paylaştı.
Webtekno'nun derlediği habere göre Hong Kong ve Singapur'u yine Asya'nın teknoloji açısından gelişmiş ülkeleri takip etti. Güney Kore 106 puanla üçüncü olurken, Çin 105 puanla dördüncü oldu. Avrupa ülkeleri ise Tayvan'ın arkasından sıralamaya girebildi.
İşte ilk IQ seviyesi en yüksek 10 ülke:
Hong Kong: 108
Singapur: 108
Güney Kore: 106
Çin: 105
Japonya: 105
Tayvan: 104
İtalya: 102
İsviçre: 101
Moğolistan: 101
İzlanda: 101
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'nin ortalama IQ'su da hesaplandı! Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasına Hong Kong ve Singapur imzası - Son Dakika