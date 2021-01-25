Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan Norveç'e "terör propagandası" tepkisi - Son Dakika

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan Norveç'e "terör propagandası" tepkisi

25.01.2021 21:03
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan Norveç'e

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Oslo Belediyesine ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Oslo Belediyesine ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılmasına tepki gösterdi.

Ülkenin önde gelen gazetesi Aftenposten'a "Terörist propagandanın eseri" başlıklı bir makale kaleme alan Çorman, belediyeye ait binaya asılan tabloyla Türkiye'de 40 binden fazla masum insanın ölmesine neden olan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamının yapıldığını belirtti.

Bunun Türkiye'ye karşı bir saldırı olduğunu belirten Çorman, şu ifadelere yer verdi:

"Oslo Belediyesi, 'Kadınların Devrimi' başlığıyla üstü örtülmüş biçimde, sınırlarımızda terör örgütü tarafından yönetilen yasa dışı bir oluşuma atıfta bulunan sözde bir sanat projesini desteklemiştir. Projenin sponsoru olarak, Belediye söz konusu tabloyla birlikte asılı duran ve dünyanın bugüne kadar gördüğü en kanlı teröristlerden birine ait olan bir alıntının da arkasında durmaktadır. Anılan terörist ve örgütü, Türkiye'de 40 binden fazla masum insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

Oslo Belediyesinin Türkiye'ye karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirten Çorman, "Türkiye ve Norveç iki NATO müttefiki olarak, birçok alanda dostluk ve iş birliği içinde hareket etmektedir. Bu çerçevede, burada normal veya olağan olmayan bir şeyler var. Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrı takınan Oslo Belediyesidir. İlk önce ilgili makamlarla özel olarak görüşmeyi denedik ancak bir sonuç alamadık. Konu Norveç'te kamuoyuna yansıyınca Türk makamları da tepkimizi ve hayal kırıklığımızı açıkladılar. Konunun sanat özgürlüğü veya diğer ülkelerin içişlerine karışmakla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Norveçli dostlarımız bizi sırtımızdan vurmamalı"

Öte yandan AA muhabirine de açıklamada bulunan Çorman, terör içeriği bulunan tablonun 7 Kasım 2020'de Oslo Belediyesinin binalarından birinin duvarına asıldığını söyledi. Dışişleri Bakanlığının da sözde tabloya tepki gösterdiğine değinen Çorman, "Türkiye'nin endişe duyduğu konu, müttefik ülkelerdeki kamuoylarının terörist propaganda tarafından esir alınmasıdır." dedi.

Çorman, "Bu sefer sanat özgürlüğünü suistimal etmeye çalışan bu propaganda araçlarına karşı verdiğimiz çaba dahil olmak üzere, terörizmin her şekliyle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Norveçli dostlarımızdan ulusal güvenliğimiz için verdiğimiz bu mücadelemize saygı göstermelerini ve bizi sırtımızdan vurmamalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye, Norveç, Masum, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan Norveç'e 'terör propagandası' tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Son Dakika: Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da! İşte Cimbom'un kasasından çıkacak para ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki İrfan Can Kahveci sakatlandı         
21:30
Alanyaspor, geriden gelerek Ankaragücü'nü 4-3 yendi Alanyaspor, geriden gelerek Ankaragücü'nü 4-3 yendi         
21:11
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti         
20:49
THY, İsrail'e uçuşları 31 Ocak'a kadar durdurdu THY, İsrail'e uçuşları 31 Ocak'a kadar durdurdu         
20:17
Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı         
19:22
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 21:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Çorman'dan Norveç'e "terör propagandası" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei