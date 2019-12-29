"Türkiye'nin Otomobili" beğeni topladı - Son Dakika
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"Türkiye'nin Otomobili" beğeni topladı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Devrim"in memleketi Eskişehir'in ilk yükseköğretim kurumu olarak bu tarihi güne şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, " Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Devrim"in memleketi Eskişehir'in ilk yükseköğretim kurumu olarak bu tarihi güne şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin yılı aşan devlet tarihinde gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmed'in azmi ve cesaretinden Vecihi Hürkuş'un hayallerine, Devrim mucizesinden İHA, SİHA, MİLGEM ve ilk denizaltı Piri Reis'e, yolları denizin altından geçiren Avrasya Tüneli'ne, yeni yerli ve milli otomobile kadar medeniyet mührünü taşıyan daha nice eserle Cumhuriyet'in, geçmişten aldığı güçle geleceği şekillendirmeye devam ettiğini vurguladı.

Türk mühendisleri tarafından 1961 yılında tamamıyla Eskişehir'de tasarlanıp geliştirilen ilk yerli otomobil olan Devrim'i anımsatan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Devrim'den sonra tüm hakları ülkemize ait olan yeni yerli aracımız, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, 'Bugün tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz' sözleriyle tanıtıldı. Devrim'in memleketi Eskişehir'in ilk yükseköğretim kurumu Anadolu Üniversitesi olarak bu tarihi güne şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün ülkemiz, her türlü hain girişime ve engellemeye karşın milli iradeyle gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olan askeri ve sivil alandaki teknolojik yatırımlarımızla hedeflerine doğru ilerlemeye kararlılıkla devam ediyor.

Devrim arabaları mucizesinden yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un yapımına, neredeyse bir asrı devirecek ve Cumhuriyet'imizin medarıiftiharı olan atılımlarımızın hayata geçirilmesine vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere muasır medeniyetler düzeyini aşma hedefine ulaşmamız için canla başla çalışmış devlet büyüklerimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletimiz adına saygı ve şükranlarımı sunarım."

Eskişehir, Çomaklı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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