Türkiye'nin Otomobili, Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili, Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı

Türkiye'nin Otomobili'nin Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nde yer alması, dünyaca ünlü otomotiv devlerinin dikkatinden kaçmazken otomobilin tanıtımının yapıldığı aralık ayından bu yana vadide yer almak isteyen firma sayısı yüzde 50 arttı.

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Türkiye'nin Otomobili'nin Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nde yer alması, dünyaca ünlü otomotiv devlerinin dikkatinden kaçmazken otomobilin tanıtımının yapıldığı aralık ayından bu yana vadide yer almak isteyen firma sayısı yüzde 50 arttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) 2019 sonunda tanıtımı yapılan, temmuz ayında Bursa- Gemlik'te fabrikasının temeli atılan ilk yerli ve milli otomobil, merkezinin bulunduğu Bilişim Vadisi'ni de hareketlendirdi.

Vadinin bulunduğu Kocaeli ile fabrikanın yer aldığı Bursa bölgesinde elektrikli ve otonom araçlarla ilgili bir ekosistem oluşuyor. TOGG'un paydaşlarından olan veya üretim süreçlerinde yer almak isteyen uluslararası teknoloji firmaları, Bilişim Vadisi'ne gelerek teker teker ofislerini açmaya başladı.

"Tedarik sanayisi dönüşecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelini 2022'nin son çeyreğinde banttan indirmeyi hedeflediklerini belirterek "Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobiliteyi hayata geçirerek ülkemizdeki tedarik sanayisinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili'nin teknoloji üssünün Bilişim Vadisi'nde olduğunu hatırlatan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Ön gösterim araçlarını tanıttığımız aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip EDAG, vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden FEV ile sözleşme imzalandı."

"100 milyon liralık fon kurulacak"

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'ni, teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz."

Uluslararası firmalar

Uluslararası bir mühendislik firması olan EDAG, araç üreticilerinin yanı sıra teknolojik açıdan gelişmiş otomotiv tedarikçileri için mühendislik hizmetleri sunuyor. Şirket, dünyanın önde gelen otomotiv merkezlerinde yaklaşık 60 ofisten oluşan küresel bir ağa sahip.

Küresel otomotiv sektörünün önemli aktörlerinden FEV de motor, aktarma organları ve araç mühendisliği üzerine çalışmalar yürütüyor. Tasarım, simülasyon, yazılım, kalibrasyon, elektrikli ve akıllı araç sistemleri ile eğitim alanında ileri mühendislik hizmetleri veriyor.

Kocaeli, Türkiye, Avrupa, Gemlik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:03

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Otomobili, Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı - Son Dakika Ekonomi
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