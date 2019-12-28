Amasya'dan görüntü

Ayakkabı boyacısı Yusuf Yalçın, terzi Osman Kılıç ve belediye parkomatçısı Mustafa Acur ile röportaj

Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay ile röportaj

Elektrik ustası Mustafa Arslan ile röportaj " Türkiye'nin Otomobili" büyük beğeni kazandı

AMASYA/KARAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da heyecan uyandırdı.

Karaman'da Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, sanayide herkesin yerli otomobili konuştuğunu söyledi.

Dün yapılan tanıtım programını ilgiyle takip ettiklerini belirten Özbay, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa sürede seri üretime geçilir ve otomobilimiz yollarda olur. Çok heyecanlandık. Biz işimiz gereği her türlü otomobili biliyoruz, tanıyoruz. Dünkü tanıtımda söylenen özellikler gördüğümüz hiçbir otomobilde yok. En büyük özellik de bir şarjla 500 kilometre yol gidebilmesi. Çevremdeki arkadaşlar şu anda satışta olsa alacaklarını söyledi. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Oto elektrikçisi İbrahim Arslan da tamamen yerli mühendisler tarafından hazırlanan otomobili gördüğünde yerinde duramadığını anlatarak, "Gururlandım. İmkanım olursa almak isterim." ifadelerini kullandı.

Amasya

Amasya'da vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobilini heyecanla karşıladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen otomobili gördüklerinde mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Otomobili en kısa sürede yollarda görmek istediklerini aktaran Yalçın, "Türkiye'nin de böyle bir teknolojiye imza atmasına çok memnun oldum. Diğer ülkelerin otomobil üretmesi ama bizim otomobilimizin olmaması bizi üzüyordu. Büyük gurur duydum, devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Televizyonda görünce içim kıpır kıpır oldu, inşallah binmek nasip olur." diye konuştu.

Terzilik yapan Osman Kılıç ise otomobilin tasarımını çok beğendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok sevindim, mutlu oldum araba ürettiğimiz için. Ülkemiz her şeyin en iyisine layık. Gönlümüz ister ki en güzel arabaları biz yapalım. Bundan sonra daha iyilerini yaparız Allah'ın izniyle, kimse de önümüzü kesemez. Artık büyük bir ülkeyiz. Çok gururlandık, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın. Allah daha güzellerini yapmamızı nasip etsin."