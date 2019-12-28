"Türkiye'nin Otomobili" büyük beğeni kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili' büyük beğeni kazandı - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" büyük beğeni kazandı

6 saat önce

Amasya'dan görüntü Ayakkabı boyacısı Yusuf Yalçın, terzi Osman Kılıç ve belediye parkomatçısı Mustafa Acur ile röportaj Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay ile röportaj Elektrik ustası Mustafa Arslan ile röportaj...

Amasya'dan görüntü

Ayakkabı boyacısı Yusuf Yalçın, terzi Osman Kılıç ve belediye parkomatçısı Mustafa Acur ile röportaj

Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay ile röportaj

Elektrik ustası Mustafa Arslan ile röportaj " Türkiye'nin Otomobili" büyük beğeni kazandı

AMASYA/KARAMAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da heyecan uyandırdı.

Karaman'da Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, sanayide herkesin yerli otomobili konuştuğunu söyledi.

Dün yapılan tanıtım programını ilgiyle takip ettiklerini belirten Özbay, şunları kaydetti:

"İnşallah kısa sürede seri üretime geçilir ve otomobilimiz yollarda olur. Çok heyecanlandık. Biz işimiz gereği her türlü otomobili biliyoruz, tanıyoruz. Dünkü tanıtımda söylenen özellikler gördüğümüz hiçbir otomobilde yok. En büyük özellik de bir şarjla 500 kilometre yol gidebilmesi. Çevremdeki arkadaşlar şu anda satışta olsa alacaklarını söyledi. Ülkemiz için hayırlı olsun."

Oto elektrikçisi İbrahim Arslan da tamamen yerli mühendisler tarafından hazırlanan otomobili gördüğünde yerinde duramadığını anlatarak, "Gururlandım. İmkanım olursa almak isterim." ifadelerini kullandı.

Amasya

Amasya'da vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobilini heyecanla karşıladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen otomobili gördüklerinde mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Otomobili en kısa sürede yollarda görmek istediklerini aktaran Yalçın, "Türkiye'nin de böyle bir teknolojiye imza atmasına çok memnun oldum. Diğer ülkelerin otomobil üretmesi ama bizim otomobilimizin olmaması bizi üzüyordu. Büyük gurur duydum, devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Televizyonda görünce içim kıpır kıpır oldu, inşallah binmek nasip olur." diye konuştu.

Terzilik yapan Osman Kılıç ise otomobilin tasarımını çok beğendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok sevindim, mutlu oldum araba ürettiğimiz için. Ülkemiz her şeyin en iyisine layık. Gönlümüz ister ki en güzel arabaları biz yapalım. Bundan sonra daha iyilerini yaparız Allah'ın izniyle, kimse de önümüzü kesemez. Artık büyük bir ülkeyiz. Çok gururlandık, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim utandırmasın. Allah daha güzellerini yapmamızı nasip etsin."

Türkiye'nin Otomobili büyük beğeni kazandı

Yusuf Yalçın, Osman Kılıç, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı: Türkiye'nin otomobili ile şimdiden 2022'ye hazırız
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler

Son Dakika Haberleri
22:15 Yüzbaşılar Cami cemaatinden Büyükşehir'e teşekkür - Son Dakika
22:15 Galatasaray, Antalyaspor'u farklı geçti - Son Dakika
22:15 Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
22:14 Konak'ta Sefarad festivali başladı - Son Dakika
22:09 Terör suçlusuyla isim benzerliği hayatını kararttı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:17:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin Otomobili" büyük beğeni kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]