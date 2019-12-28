Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı

6 saat önce

Bugün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.

Bugün tanıtımı gerçekleştirilen " Türkiye'nin Otomobili" Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.

Erzurum'da cağ kebabı ustası Tuncay Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobil atağına kalkmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Ülke olarak otomobil üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, "Allah daha güzellerini nasip etsin. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Yerli otomobili gelecekte almayı düşünüyorum. Elektrikli olması bizi daha da sevindirdi. Benzine muhtaç kalmaktansa elektrikli olması daha güzel." dedi.

"Çekemeyenler çatlasın"

Vatandaşlardan Hamza Yılmaz ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Otomobilimizi çekemeyenler çatlasın. Türkiye'de şu var, herkes lüks marka araçları önerir ama bizim aracımız daha güzel." ifadelerini kullandı.

Taksici Mustafa Nuri Laloğlu da otomobilin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli otomobili ticari olarak kullanmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı

Sivil Toplum Kuruluşu, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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