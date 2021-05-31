Üye Girişi
"Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek" - Son Dakika

"Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek"

31.05.2021 09:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle sanayide büyük dönüşüm rüzgarlarının estiğini belirterek, "Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle sanayide büyük dönüşüm rüzgarlarının estiğini belirterek, "Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek" dedi.

Bakan Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Kanca Dövme Çelik firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam Bakan Varank'a ziyaretinde eşlik ederken şirketin genel müdür yardımcısı Taner Makas da yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında Varank'a bilgi verdi.

Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, burada bulunan bir matkap mengenesi boyadı. Kurulum çalışması devam eden El Aletleri Müzesi için toplanan objelerin bulunduğu alanı da inceleyen Varank, bu müzenin Türkiye'nin üretim ve kültür tarihine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, TOSB'un otomotiv yan sanayisine hizmet veren fabrikaların yer aldığı çok nitelikli bir organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, el aletleriyle üretime başlayan ve Türkiye'nin ilk endüstriyel keserini üreten Kanca Dövme Çelik'in köklü bir aile firması olduğunu aktardı.

Firmanın çok kaliteli el aletleri üretimi yapan ve aynı zamanda otomotiv ana sanayisine yüksek teknolojili sıcak ve soğuk dövme çelik ürünler ürettiğinin altını çizen Varank, "Yaklaşık 40 milyon dolar doğrudan ihracatı var, bunun yanında Türkiye'de üretilen otomobillere sağlanan parçalarla da aslında üretiminin çoğunluğunu yurt dışına gönderen, katma değer sağlayan bir firmamız" dedi.

VARANK, OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDE OLDUĞUNU DİLE GETİREREK, ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Özellikle elektrikli otomobillerin gündeme gelmesiyle birlikte hem yan sanayi hem de ana sanayide büyük değişim ve dönüşüm rüzgarları esiyor. Tabii ki Türkiye dış pazardaki rekabetçiliğini koruyabilmesi için 30 milyar doların üzerindeki ihracatını koruyabilmesi için bu dönüşen otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek. İşte biz Türkiye'nin otomobili projesiyle aslında bu dönüşen endüstride adeta işaret fişeği olan bir projeyi başlatmış olduk. Burada Kanca gibi firmalarımız bu değişim dönüşüm sürecinde imalatlarını hem eskiden beri ürettikleri ürünlerle devam ettirerek hem de yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretimlerini dönüştürüyorlar."

Dünyada araçların elektrikliye dönmesiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarını elektrikli motorlara yoğunlaştırdıklarını anlatan Kanca Dövme Çelik Genel Müdür Yardımcısı Makas, "Krankı ikame edecek olan elektrikli motorlardaki, elektrikli motorun kalbi olarak tabir edilen rotor parçasını üretmek için çalışmalarımız devam ediyor. Klasik motorlardaki rekabetçiliğimizi koruduğumuz gibi burada da yarışta olma arzusundayız. Dünyada bunu birkaç firma üretebiliyor. Rakibimiz Almanya. TOGG'la da temastayız" diye konuştu.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek
Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek

Mustafa Varank, geri dönüşüm, Türkiye, Dövme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği iddia edilen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında kan aktı! Gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi! Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi! Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor

Son Dakika Haberleri
10:40 Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı
10:26 Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank
10:21 Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
10:15 Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü
10:02 Fransız devi Lyon, Kayserispor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan Alemdar'ı istiyor
09:58 800 bin liralık aracı çalıp suçu eski patronunun üstüne attı
09:57 Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı
09:41 Seda Sayan ve Demet Akalın, program yüzünden birbirine girdi!
09:27 Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi
09:25 Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank Kısa sürede büyük kar vaat edip topladıkları paralarla yok oluyorlar! Dolandırıcılara yeni yöntem: InstagramBank         
10:26
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem         
10:22
Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü         
10:15
Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı Tiktok'taki alkolle yazı yazma akımına katılan 13 yaşındaki kız çocuğu, alevler içerisinde kaldı         
09:58
Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti         
09:36
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı         
09:32
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 10:44:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Türkiye'nin 30 milyar dolarlık ihracatını koruyabilmesi otomotiv endüstrisine kendini uyarlaması gerek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement