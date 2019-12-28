"Türkiye'nin Otomobili" heyecan yarattı

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek ülkenin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobil toplumun her kesiminde heyecan yarattı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye sanayisinin küresel ekonomideki başarısını yerli otomobil ile taçlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili'ni oldukça başarılı bulduğunu belirten Hacısalihoğlu, "Sadece iç pazarda değil, dış pazarda da ses getiren bir otomobil oldu. Türkiye sanayisi üretim gücünü otomobil ile ileri bir seviyeye taşımıştır. Katma değeri yüksek, istihdam ve ihracat potansiyeli olan otomotiv sektöründe Türkiye bugüne kadar ciddi bir üretim gücüne zaten sahipti. Türkiye'deki küresel markaların üretim üslerinin yanı sıra tamamen yerli bir ve milli bir otomobilin üretilmiş olması hepimizi gururlandırmıştır." dedi.

Hacısalihoğlu, daha yolun başında olunduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Küresel ölçekte ciddi bir rekabet gücü olan yerli otomobilimiz iç ve dış pazarlara şimdiden büyük bir heyecan getirdi. Otomotiv sektöründe bir üst seviye olan tamamen elektrik teknolojisi üretim ile de iddiamızı daha da güçlendirmiş olduk. Türkiye'nin genç mühendislerinin, ülkemizin yerli otomotiv sektörünü çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz. Liderliği ile bu başarının mimarı Türkiye'nin sanayisine güvenen Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve girişimci iş adamlarımıza bu gururu bize ve milletimize yaşattıkları için sonsuz teşekkür ediyoruz.

"Atılan adımları gururla izliyoruz"

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ise yerli otomobilin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Yerli ve milli üretimi esnaf ve sanatkar camiası olarak her zaman desteklediklerini vurgulayan Kara, "Türkiye gibi hem yetişmiş eleman hem de doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkenin yerli ve milli üretimi her alanda artırması en büyük dileğimizdir. Yerli otomobilimiz konusunda atılan adımları da gururla izliyoruz. İnşallah fabrikası da planlanan süre içinde biter ve yerli otomobilimizi kısa sürede yollarda görürüz." dedi.

Kara, yerli ve milli otomobile desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, "Yerli otomobilimizin bu aşamaya getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. TESK'in Türkiye'deki tüm taksilerin yerli otomobilden oluşması fikrini de destekliyoruz." diye konuştu.

"60 yılın rüyasıydı"

Ordulu fındık üreticisi Zekeriyya Çelik, yerli otomobilin tanıtımını izlerken bir Türk vatandaşı olarak çok gururlandığını söyledi.

Savunma sanayisindeki gelişimin otomobil ile süslenmesinin bekledikleri bir şey olduğunu aktaran Çelik, "60 yılın rüyasıydı. Dün Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Devrim'e bir sabotaj düzenlendi ama bugün baktığımızda bir nevi rövanşı geri aldık." dedi.



Çelik, otomobilin banttan çıkacağı ilk günün heyecanla beklendiğine dikkati çekerek, dünyaya Türkiye'nin gücünün bir kez daha gösterileceğini vurguladı.

Balık satan Aziz Ceylan ise aracın iç ve dış görünümünün çok güzel olduğunu ifade etti.

Otomobilin, vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Ceylan, "Fiyatlarının orta seviyelerde olmasını isteriz. Türkiye'de böyle bir şeyin olması iyi. Keşke Türkiye eskiden beri otomobil üretimini yapabilseydi şu anda dünyada dev otomobil şirketlerine sahip olurduk." diye konuştu.



Ceylan, otomobilin, ülkeye güzel gelir getirmesini temenni ederek, "Şu anda piyasaya sürülsün ilk alacak kişi benim. Elektrikli, yakıt derdi, motorda yağ kaçağı derdi yok. Gerçekten elektrikli araba çok iyi bir şey." diye konuştu.

"Türkiye'nin otomobili, bir otomobilden fazlasıdır"

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, yerli otomobil ile Türkiye'nin yarım asırlık rüyasının gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatanın bir evladı olarak Türk özel sektörü ile gurur duyduğunu belirten Akçay, 1960'lı yıllarda Devrim arabasıyla kaçırılan fırsatın bugün yeniden yakalandığına dikkati çekti.

Akçay, yerli otomobile sahip çıkıp bu fırsatı bir daha kaçırmayacaklarını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin Otomobili, bir otomobilden fazlasıdır. Tersine beyin göçüdür ve bir fırsatı yakalamaktır. Dijital ekonomiye geçiştir, 'Yaparsa Türk yapar.' demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevle TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde beş babayiğidin kurduğu TOGG büyük bir sorumluluğu omuzlamıştır. Küresel bir Türk markası yaratacaklarına inanıyorum. TOBB Başkanımız ve beş babayiğidimizi ayakta alkışlıyorum."

Gümüşhane'de pestil üreticisi Ersin Gür, yerli otomobilin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Tanıtımda aracı gördüğünde gururlandığını belirten ve emeği geçenlere teşekkür eden Gür, aracın elektrikli olmasının kendisini ayrıca memnun ettiğini dile getirdi.

Gür, "Türkiye yaparsa en iyisini yapar." ifadesini kullanarak, "Çok mutluyuz. Bir eksiği tamamladık. Türkiye'de bugün yapılamayan bir şey yapıldı. Alabileceğimiz rakamlarda olduğu müddetçe yabancı aracımı satıp yerli otomobile binmek isterim. Türkiye'nin otomobilini kullanmak isterim. Elektrikli olması çok cazip geldi." dedi.

Taksi şoförü İsmail Çapar ise yerli otomobilin beklediğinden çok daha güzel bir araç olduğunu vurguladı.

Özelikle elektrikli olmasının, hava kirliliğinin önlenmesinde büyük avantaj sağlayacağının altını çizen Çapar, "Dünyada ve Türkiye'de en güzel taksi olarak kullanılacak araçlardan birisi olacağına eminim. Seri üretimle birlikte duraklarımızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Ülkemizin başarısıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Camia olarak otomobillerimizi yerli ve milli otomobille değiştireceğiz"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobilin tanıtımının kendilerini gururlandırdığını, yerli ve milli atılımın her alanda sürdürülmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Kartal, kendisinin de otomobil merakı olduğunu vurgulayarak yerli otomobilin mutlaka kendi garajında da yer alacağını belirtti.

Otomobilin seri üretime çıkmasının ardından kulüp olarak da destek vereceklerini ifade eden Kartal, "Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er ile konuştuk, karar altına da alacağız. Çaykur Rizespor olarak kullandığımız çok sayıda otomobil var. Camia olarak otomobillerimizi yerli ve milli otomobille değiştireceğiz. Sporcunun da otomobilin de yerlisinden yanayız." dedi.

Kartal, ayrıca otomobilin her alanda yarışabilecek kalitede ve detaylara sahip olmasının kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

"Son derece mutlu ve bir o kadar da gururluyuz"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 60 yıldır özlemi çekilen ve 18 yıllık AK Parti iktidarının en anlamlı çalışmalarından biri olan yerli otomobilin tanıtımının yapılmasından son derece mutlu ve bir o kadar da gururlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür eden Şenlikoğlu, "60 yıllık hayalimizin eseri yerli ve milli otomobilimizin üretilecek 28'inci aracına Giresun Belediyesi olarak talibiz." diye konuştu.



Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise tanıtım toplantısına kendisinin de katıldığını ve araçları yakından görme fırsatı yakaladığı söyledi.



Türkiye'nin milli otomobil üretmesinden duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getiren Çakırmelikoğlu, "Araçlarımız bu sektörde önde gelen firmalardan bile daha üstün özelliklere sahip. Türkiye'nin önü açık. Oda olarak milli araçlarımız piyasaya çıktığında gereken tüm desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Taksi şoförü Enver Şahin de "milli araçlarla" gurur duyduklarını aktardı.



Seri üretime geçileceği günü sabırsızlıkla beklediğini vurgulayan Şahin, kendisinin de Türkiye'nin Otomobili'ni tercih edeceğini sözlerine ekledi.