"Türkiye'nin Otomobili" heyecan yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan " Türkiye'nin Otomobili", sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak otomobilde yarım kalan hikayenin dün tanıtılan "Made in Türkiye" damgalı yerli otomobille tamamlandığını aktardı.

Türkiye'nin kendi otomobilini üreten dünyadaki 23'üncü ülke olduğuna işaret eden Altuğ, "Türkiye, otomobildeki yerli markasına sahip çıkacak. Bu büyük bir gururdur. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde ülkemize bu gururu yaşatan TOGG ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de SATSO olarak 2022 yılında seri üretimi başlayacak olan yerli otomobilin banttaki plakamız olan 54'üncü araca talibiz. Yerli otomobili kullanmaktan gurur duyarız." ifadesini kullandı.

"Alnımızın akıyla gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok devlet yöneticisinin katılımıyla Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında otomobilleri sahneye çıkaran asansör sistemini kuran firmanın yöneticisi Oğuzhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Gebeş Mahallesi'nde yaklaşık 17 yıldır araç kaldırma, endüstriyel yük kaldırma, otopark asansörleri ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım programı öncesinde 3 haftalık proje, montaj ve hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Şimşek, otomobilin tanıtıldığı platformun Sakaryalı bir karoser firmasınca hazırlandığını belirtti.



Platform içerisinde aracın eksi kattan yukarı çıkarılması işini kendisine verdiklerini anlatan Şimşek, kalabalık bir ekiple gece gündüz sürekli çalıştıklarını ifade etti.



Tanıtılan iki otomobil için iki ayrı makaslı asansör kurduklarını dile getiren Şimşek, "Defalarca testler yaptık. İki asansörün senkronize edilmesi, eşit bir şekilde aynı sürelerde kaldırılması... Hepsinden önemlisi lansman sırasında sorunsuz kalkması... Allah göstermesin, sunum sırasında problem yaşamamak için defalarca testler yapıldı. Liftleri kaldıran butonların başında ben vardım. Herhangi bir şekilde işi riske atmak istemedim. Tanıtım videosunun 3. dakikasında lift sistemleri devreye girdi ve tuşa bastım. Şükürler olsun sorunsuz bir şekilde halloldu." şeklinde konuştu.



O anlarda heyecanlı olduğunu anlatan Şimşek, "Tarihi ana tanıklık eden bir gün. Üzerimize düşeni yapmamız lazımdı, herhangi bir aksilik olmaması lazımdı. Komutlar geldiğinde 60 yıllık özlemimiz olan araçları sahnenin üzerine çıkarmamız lazımdı. Şükürler olsun, alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Gurur verici bir duyguydu." ifadesini kullandı.



Kocaeli

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk kez tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Otomobili ile ilgili çok pozitif tepkiler aldıklarını söyledi.

Bu projenin bir parçası olduklarını ve bunu çok önemli bulduklarını ifade eden Zeytinoğlu, "Maalesef içten yanmalı motorlarda Avrupa'nın çok gerisindeydik ancak bu elektrikli araçla hemen hemen onlarla eş zamanlı bu işe girmiş olmamızın, rekabet açısından bize katkı sağlayacağını düşüyoruz." diye konuştu.

Yerli otomobilin Kocaeli'de üretilmesini arzu ettiklerini ve muhtelif arazileri teklif ettiklerini anımsatan Zeytinoğlu, ancak Gemlik'in seçildiğini, dolayısıyla Kocaeli'deki yan sanayiciler için bunu büyük bir fırsat olarak kendi illerine gelmiş gibi gördüklerini bildirdi.



Yerli otomobilin fiyatının ne olacağı konusunun kamuoyunda çok merak edildiğini kaydeden Zeytinoğlu, "Kanaatime göre bu araç uzun süre sırayla satılacak. Fiyatının muhtemelen emsalleriyle eşit veya biraz daha altında olma fırsatı olacağını düşünüyorum. Ülkemizde yapılmasının birtakım avantajlarını yaşayacağız. İhracatının 5 yıl sonra olabileceğini tahmin ediyorum." dedi.



Zeytinoğlu, Türkiye'nin elektrikli otomobilinin çevreye olan katkısının da çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Karabük

Karabük'te yaşayan İsmail Çetinceviz de Türkiye'nin yerli otomobilinin tasarımının mükemmel olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de bir otomobil markasının olmasının gurur verici olduğunu belirten Çetinceviz, şöyle devam etti:

"Otomobili herkes heyecanla karşıladı. Başka modellerin de çıkmasını temenni ediyorum. Dünya üzerinde ülkemizin isminin duyulması, Türkiye'nin markası olarak görülmesi gurur verici. Tasarım olarak diğer markalardan daha üstün. Televizyonda ilk gördüğümde mutlu oldum."

Ayşenur Karacapınar da Türkiye'nin yerli otomobilinin hayırlı olmasını temenni etti.

Yerli otomobilin üretilmesini gerçekleştiren herkesi tebrik eden Karacapınar, "Emeklerine sağlık. Gurur verici. Sonunda biz de yerli otomobil ihraç edeceğiz. Umarım fiyatları makul olur. Sokaklarımızda artık yabancı otomobiller değil Türk otomobillerini görmek istiyoruz. Ayrıca tasarımını çok beğendim. Gerçekten mükemmel olmuş. İç ve dış tasarımı epey bir kıskanılacak. Dillerde olacak." diye konuştu.

Metin Akyel de yerli otomobilin üretilmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Yerli otomobilin üretilmesine çocuklarının da memnun olduğunu ifade eden Akyel, "Çocuklarımız geleceğe daha umutlu bakıyorlar. Üretilen otomobillerin elektrikli olması çevreye duyarlı olması gelecek için de iyi. Otomobilin tasarımı da güzel. Diğer ülkelere de öncü olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bolu

Bolu'da taksicilik yapan Kenan Başkan, "Türkiye'nin Otomobili"ni çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Arabamı onunla değiştirmek isterim. Mili otomobili almak isterim. Şimdiden almak için yazılırım. Misafirlerimize ve gelen yabancılara herkese tanıtırım arabamızı çünkü bizim arabamız. Milli arabamız." şeklinde konuştu.

Butik işletmecisi Arife Kış ise yerli ve milli otomobil üretmenin çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte bu otomobilin seri üretiminin yapılarak piyasaya sunulmasını beklediklerini söyleyen Kış, "Olması gereken buydu zaten. Geç kalmış bir proje. İnşallah hayırlı olur. Vatana ve millete iyi bir kazanç, gelir ve iyi bir iş sahası oluşur. Arabamızı çok beğendik. Piyasaya çıktığına ekonomik imkanlarımız el verdiği sürece tabii ki almayı düşünürüz. Kendi emeğimiz, kendi ekmeğimiz, kendi vatanımız kazansın." dedi.

Anahtarcılık yapan Mehmet Emin Demirel de bu gelişmenin Türkiye'nin geleceği için iyi olacağı kanaati taşıdığını aktararak, " Rusya, Çin veya Hindistan araba çıkarıyorsa üretiyorsa bizim de üretmemiz lazım. Bu hususta biraz geç kaldık. Piyasaya çıktığında da almayı düşünürüm. Paramızın dış ülkelere gitmesindense Türkiye'de kalması açısından almayı düşünürüm." diye konuştu.

Taksicilik yapan Mehmet Özdemir ise dün Kocaeli'de gerçekleşen tanıtım programına katılarak "Türkiye'nin Otomobili'ni görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Aracı çok beğendiğini söyleyen Özdemir, "Çok güzel bir araç. Ben de kendi aracımı yerli otomobille değiştirmek isterim. Yurt dışından gelen müşterilerimize, yerli müşterilerimize en iyi hizmet vermekten mutlu olacağımızı ve gurur duyacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.