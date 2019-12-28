"Türkiye'nin Otomobili" heyecan yarattı - KARABÜK /

Bolu'da taksicilik yapan Kenan Başkan ile röportaj

Butik işletmecisi Arife Kış ile röportaj

Anahtarcılık yapan Mehmet Emin Demirel ile röportaj

Taksicilik yapan Mehmet Özdemir ile röportaj

Karabük'te yaşayan İsmail Çetinceviz ile röportaj

Ayşenur Karacapınar ile röportaj

Metin Akyel ile röportaj KARABÜK/ BOLU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan " Türkiye'nin Otomobili", sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

Karabük

Karabük'te yaşayan İsmail Çetinceviz de Türkiye'nin yerli otomobilinin tasarımının mükemmel olduğunu söyledi.

Türkiye'nin de bir otomobil markasının olmasının gurur verici olduğunu belirten Çetinceviz, şöyle devam etti:

"Otomobili herkes heyecanla karşıladı. Başka modellerin de çıkmasını temenni ediyorum. Dünya üzerinde ülkemizin isminin duyulması, Türkiye'nin markası olarak görülmesi gurur verici. Tasarım olarak diğer markalardan daha üstün. Televizyonda ilk gördüğümde mutlu oldum."

Ayşenur Karacapınar da Türkiye'nin yerli otomobilinin hayırlı olmasını temenni etti.

Yerli otomobilin üretilmesini gerçekleştiren herkesi tebrik eden Karacapınar, "Emeklerine sağlık. Gurur verici. Sonunda biz de yerli otomobil ihraç edeceğiz. Umarım fiyatları makul olur. Sokaklarımızda artık yabancı otomobiller değil Türk otomobillerini görmek istiyoruz. Ayrıca tasarımını çok beğendim. Gerçekten mükemmel olmuş. İç ve dış tasarımı epey bir kıskanılacak. Dillerde olacak." diye konuştu.

Metin Akyel de yerli otomobilin üretilmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Yerli otomobilin üretilmesine çocuklarının da memnun olduğunu ifade eden Akyel, "Çocuklarımız geleceğe daha umutlu bakıyorlar. Üretilen otomobillerin elektrikli olması çevreye duyarlı olması gelecek için de iyi. Otomobilin tasarımı da güzel. Diğer ülkelere de öncü olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bolu

Bolu'da taksicilik yapan Kenan Başkan, "Türkiye'nin Otomobili"ni çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Arabamı onunla değiştirmek isterim. Mili otomobili almak isterim. Şimdiden almak için yazılırım. Misafirlerimize ve gelen yabancılara herkese tanıtırım arabamızı çünkü bizim arabamız. Milli arabamız." şeklinde konuştu.

Butik işletmecisi Arife Kış ise yerli ve milli otomobil üretmenin çok güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

Bundan sonraki süreçte bu otomobilin seri üretiminin yapılarak piyasaya sunulmasını beklediklerini söyleyen Kış, "Olması gereken buydu zaten. Geç kalmış bir proje. İnşallah hayırlı olur. Vatana ve millete iyi bir kazanç, gelir ve iyi bir iş sahası oluşur. Arabamızı çok beğendik. Piyasaya çıktığına ekonomik imkanlarımız el verdiği sürece tabii ki almayı düşünürüz. Kendi emeğimiz, kendi ekmeğimiz, kendi vatanımız kazansın." dedi.

Anahtarcılık yapan Mehmet Emin Demirel de bu gelişmenin Türkiye'nin geleceği için iyi olacağı kanaati taşıdığını aktararak, " Rusya, Çin veya Hindistan araba çıkarıyorsa üretiyorsa bizim de üretmemiz lazım. Bu hususta biraz geç kaldık. Piyasaya çıktığında da almayı düşünürüm. Paramızın dış ülkelere gitmesindense Türkiye'de kalması açısından almayı düşünürüm." diye konuştu.

Taksicilik yapan Mehmet Özdemir ise dün Kocaeli'de gerçekleşen tanıtım programına katılarak "Türkiye'nin Otomobili'ni görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Aracı çok beğendiğini söyleyen Özdemir, "Çok güzel bir araç. Ben de kendi aracımı yerli otomobille değiştirmek isterim. Yurt dışından gelen müşterilerimize, yerli müşterilerimize en iyi hizmet vermekten mutlu olacağımızı ve gurur duyacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.