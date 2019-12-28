Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı

6 saat önce

Tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da her kesimi heyecanlandırdı.

Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı, System.String[]

Tanıtımı gerçekleştirilen " Türkiye'nin Otomobili" Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da her kesimi heyecanlandırdı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, iki sene önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) görev verildiğini, planlanan şekilde birkaç model aracın çıktığını söyledi.

Yeni otomobilden herkesin çok memnun olduğunu vurgulayan Çetin, "Tüm Türkiye sevinçle karşıladı. 2022'de yollarda görmek için gerekli çalışmalara başlıyoruz. Artık yerli otomobile bineceğiz. Hersek destek vermeli." diye konuştu.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da "Türkiye'nin Otomobili"ni kazandıran, bu gururu yaşatan herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin yarım asırlık kendi otomobilini üretme hayaline dev bir adım atıldığına dikkati çeken Çandır, "Elektrikli otomobil piyasasında Türkiye olarak biz de varız. Yerli üretimin gücüne inanıyoruz." dedi.

"60 yıllık hasret sona erdi"

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BUTSO) Yusuf Keyik, 60 yıllık hasretin sona erdiğini bildirdi.

"Türkiye'nin Otomobili"ni üretecek bir firmanın doğduğunu vurgulayan Keyik, "Adım attığımız gün yola çıktığımız gündür, diye düşünüyoruz. Aracın tasarımını çok beğendik. Düşündüğümüzden daha konforlu bir araç gördük." ifadesini kullandı.

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi ise "Türkiye'nin Otomobili"nin yeni bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

En yeni teknolojiyle üretilecek otomobillerle Türkiye'nin dünya otomotiv sektörüne iddialı bir giriş yaptığına değinen Sipahi, TOGG'un Türkiye'de dev bir sanayi hamlesine başladığını kaydetti.

"Bodrum Belediyesine almayı düşünüyoruz"

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, araç modellerinin şık, çağın gerektirdiği gibi dizayn edildiğini dile getirdi.

"Özellikle elektrikli olması benim çok hoşuma gitti. Bu dönemde fosil yakıttan kurtulmak için ciddi bir elektrikli araca yönelme var" diyen Kocadon, araçları piyasaya çıktıktan sonra Bodrum sokaklarında da göreceklerini bildirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerli üretimi desteklediklerini belirterek, "TOGG'un bir Türk markası olması önemli. Ben destekliyorum. Belediye bünyesine de almayı düşünürüz." dedi.

Esnaflardan Süleyman Çelik de yerli otomobilin gurur vericiği olduğunu, esnaf olarak gerekli desteği vereceklerini anlattı.

Isparta'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu, otomobilin beklentilerin üzerinde çıktığını, bütün ihtiyaçları karşılayacak bir araç olduğunu söyledi.

Bir otelde çalışan Abdurrahim Yıldız ise Türkiye'nin yerli otomobilini çok sevdiğini, bir an önce seri üretime geçilmesi gerektiğini belirtti.

Antalya, Türkiye, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı
Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor Mustafa Ceceli'den yerli otomobil yorumu: Ön sipariş açılsın, sıradayız

Son Dakika Haberleri
19:12 Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan İdlib için insani yardım çağrısı Açıklaması - Son Dakika
19:11 İbb'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor - Son Dakika
19:10 Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2) - Son Dakika
19:08 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine... - Son Dakika
19:07 Banyoda düşen Şükran, öldü - Son Dakika
18:29 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin Otomobili heyecanlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]