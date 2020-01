Türkiye'nin otomobili için Gemlik'te ilk kazma Mayıs'ta vuruluyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlarken, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gemlik ilçesinde otomobil fabrikasının temelinin Mayıs ayında atılacağını söyledi.



Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022'de üretime başlayacak Gemlik'teki fabrikanın temelini, bahar ayında atmaya hazırlanıyor. C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, kısa vadedeki hedeflerini ilk defa açıkladı. Belirlemiş oldukları zaman çizelgesine sadık kalarak ilerlediklerini söyleyen Karakaş, "Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Mayısta temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini tahmin ediyoruz. 2022 itibarıyla ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 22 milyar liralık yatırımla yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar bir milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz. Kurulacak fabrika akıllı fabrika konseptinde olacak. Fabrikanın plan projesi hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz" diye konuştu.



"Marka ismi sonbaharda açıklanıyor"



Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalıştıklarını ve bu konudaki nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını söyleyen Karakaş, "Olabilecek en doğru markayı belirleyeceğiz. Dünyanın önde gelen bütün büyük pazarlarını içine alacak şekilde en doğru ismi, sadece Türkiye'de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir ismi hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız" dedi.



"Otomobilden fazlası olacak"



Otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını anlatan Gürcan Karakaş, "Sadece otomobil yapmak üzere yola çıkanların çoğu yolda kaldı. Otomobilden sonrasını tasarlamadığınız sürece, ürün sadece 'a' noktasından 'b' noktasına giden araçta kalıyor. Doğru zamanda yola çıktık. Gelecekte kazanacakların kriterlerinin değiştiğini görüyoruz. Eski büyükler sadece büyük oldukları için kazanamayacak artık. Gelecek, olanlarda değil. Daha çevik, iş birliğine açık ve kullanıcı odaklı organizasyonlar başarılı olacak. Biz Türk mobilite sisteminin çekirdeğini oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kazandığımızı yatırıma aktaracağız"



Dünyanın her yerinde devletlerin bu tip projeleri desteklediklerini belirten Karakaş, "Bu uzun vadeli bir proje ve yolculuk. On beş yıllık projede finansmanın da sağlanmış olması lazım. Dünyanın en iyileriyle iş birliği yapıyoruz. Hata yapma lüksümüz yok. Fırsat penceresi 2023'ten itibaren daha hızlı kapanacak. Dolayısıyla başarı kriterlerinin hepsini dantel gibi işleyerek 2022'nin sonunda otomobilimizi çıkarmamız gerekiyor. Müşterilerin isteği doğrultusunda geliştirilmeyen her ürün ölü doğar. Dünyanın en iyileri ile çalışarak büyüyoruz. Belirli noktalarda ülkemizde henüz tecrübe yok. Olmaması problem değil, biz onun için uğraşıyoruz. 2022'de Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacağız. Kazandığımız parayı yeni yatırımlara, yeni ürünlere harcayacağız" değerlendirmesinde bulundu.



"Şarj alt yapısı 2022'de Türkiye'de"



Şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin'i yakından incelediklerini anlatan Karakaş şunları söyledi:



"Bu bağlamda bir sistem geliştirdik. Türkiye'de kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022'de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022'de Türkiye elektrikli araçlara girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar, yüzde 50'nin altına inecek."



"Kimse bu otomobile toz konduramaz"



Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli sebebinin 2022'deki EuroNCAP şartları olduğunu anlatan Karakaş, "Savunma sanayiinden bize gelen arkadaşlarla birlikte, modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurt dışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak. Direksiyonda biz varız. Bizim ihracat pazarı olarak ilk etapta gördüğümüz pazar Avrupa vVe altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türk Cumhuriyetleri olacak. Bu süreç ölçek ekonomisi ile katlanabilir ve hızlandırılabilir" dedi.



İlk tanıtım İspanya'da



TOGG, ilk defa İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek. C-SUV modeli şubat sonundaki etkinlikte ilk defa Avrupa'dan dünya arenasına çıkmış olacak. Türkiye'nin otomobilini geliştirirken önemli bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Karakaş, "Klasik bir otomobil şirketi değiliz. O sebeple yıkıcı teknolojilerin peşinden gidiyoruz. Kendimizi mobilite odaklı teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. TOGG olarak kabuk değiştiren otomotiv sektörüne, çığır açan teknolojilerimizle öncülük edeceğiz. TOGG için ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldık. Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG'ı seçtik. Yine Myra, İngiltere'nin kabul gördüğü, özellikle mekanik aksamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Onlarla beraber bunları Türkiye'de nasıl yerleştirebiliriz diye de bakıyoruz. Tasarlarken bunu Türkiye'de kim uygulayabilir, nasıl uygulayabilir; bunlara da bakıyoruz. Ekiplerimiz, aradığımız 105 farklı komponenti tek tek araştırdı. Varsa Türkiye'de yoksa dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Tedarikçi ile oturduğumuzda maliyet net bir şekilde hesaplanıyor, pazarlıklarımızı, görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz 48 aylık süreç belirledik. Başkalarının nasıl yapabildiğine bakıp öyle yola çıktık. Nisan-mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi de tamamlamış olacağız. Görüşmeleri sürdürdüğümüz ancak pazarlık gücümüzü azaltmasın diye henüz isimlerini açıklayamadığımız markalar da var" şeklinde konuştu.



İlk ön üretim araçlarının 2022'de banttan ineceğini sözlerine ekleyen Karakaş, on beş yılda yapacağımız 22 milyar TL'lik yatırımla yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada 2032'ye kadar toplamda bir milyon aracı bantlardan indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. - BURSA