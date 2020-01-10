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Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı
10 dakika önce
Türkiye'nin otomobilinin üretileceği Gemlik'te belediye, işsizlerin hangi alanlarda istihdam edilebileceğini araştırıyor.
Türkiye'nin otomobilinin üretileceği Gemlik'te belediye, işsizlerin hangi alanlarda istihdam edilebileceğini araştırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:02
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