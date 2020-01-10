Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı

10 dakika önce

Türkiye'nin otomobilinin üretileceği Gemlik'te belediye, işsizlerin hangi alanlarda istihdam edilebileceğini araştırıyor.

Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı, System.String[]

Türkiye'nin otomobilinin üretileceği Gemlik'te belediye, işsizlerin hangi alanlarda istihdam edilebileceğini araştırıyor.

Türkiye, Gemlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı
Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti Son dakika: İşsiz sayısı 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu

Son Dakika Haberleri
10:08 BİST100 yüzde 0.22 artışla başladı, dolar 5.88 lirada - Son Dakika Ekonomi
10:06 Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi
10:03 İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi
10:01 Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın... - Son Dakika Ekonomi
09:59 "Yerli otomobilin istihdam katkısı 35 bine ulaşabilir" - Son Dakika Ekonomi
09:42 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Son Dakika Ekonomi
09:19 Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 10:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye’nin otomobili için istihdam taraması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]