Son Dakika Haberleri: “Türkiye’nin Otomobili” için ortak çalışmalar başladı

“Türkiye’nin Otomobili” için ortak çalışmalar başladı

42 dakika önce

TOGG ve TAYSAD Türkiye'nin otomobilini hayata geçirmek üzere görüşmelere başladı.

“Türkiye’nin Otomobili” için ortak çalışmalar başladı, System.String[]
TOGG ve TAYSAD Türkiye'nin otomobilini hayata geçirmek üzere görüşmelere başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:00 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58 TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı

Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti! Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:42:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Türkiye’nin Otomobili” için ortak çalışmalar başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]