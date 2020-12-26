Türkiye'nin Otomobili'nde 1 yılda önemli mesafe alındı - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili'nde 1 yılda önemli mesafe alındı

26.12.2020 11:01
Türkiye'nin Otomobili'nde 1 yılda önemli mesafe alındı, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim araçlarının kamuoyuna tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

Geçen yıl 27 Aralık'ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı tanıtım etkinliğinde, araçların tasarımı otomobil severlerden tam not aldı. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmalarda, projeyi destekleme oranının yüzde 95'in üzerinde olduğu görüldü.

Tasarımlar tescillendi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de 7 Ocak'ta başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bir panelde konuşan TOGG'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili"ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.

TOGG otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.

Gemlik'te fabrikanın temeli atıldı

TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde, 18 ayda tamamlanması planlanan tesisin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, 7 Ağustos'ta Türkiye ve yurt dışı pazarlarında değişik isim alternatiflerini ölçtüklerini, Türkiye'nin Otomobili'nin yoluna TOGG markasıyla devam edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ve Çin'den sonra TOGG tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da TOGG'un C-SUV ve Sedan tasarımlarını TOGG adına tescil etti.

TOGG, geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. 20 Ekim'de, Bilişim Vadisi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla kapsamlı niyet mektubu imzalandı.

2022'de banttan inecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye'nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Otomobil, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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