"Türkiye'nin Otomobili"nden yeni görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili'nden yeni görüntü - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili"nden yeni görüntü

6 saat önce

Otomobilin Osmangazi Köprüsü'nden geçişi KOCAELİ - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş hareketli görüntüleri paylaşıldı.

Otomobilin Osmangazi Köprüsü'nden geçişi KOCAELİ - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş hareketli görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili nden yeni görüntü

Osmangazi Köprüsü, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:03 Kaynak: AA
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