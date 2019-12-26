"Türkiye'nin Otomobili"nden yeni görüntü
6 saat önce
Otomobilin Osmangazi Köprüsü'nden geçişi KOCAELİ - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş hareketli görüntüleri paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:03 Kaynak: AA
Otomobilin Osmangazi Köprüsü'nden geçişi KOCAELİ - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş hareketli görüntüleri paylaşıldı.
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