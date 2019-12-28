"Türkiye'nin Otomobili"ne destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili'ne destek - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili"ne destek

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Kırşehir, Sivas ve Nevşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan " Türkiye'nin Otomobili", Kırşehir, Sivas ve Nevşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Öztürk, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bu otomobili ile 60 yıllık özlememizi giderdi. Birlik ve beraberlik içinde olunca aşılamayacak hiçbir şey yok. Herkese Türk milletinin bunu başarabileceğini kanıtlamış olduk. Kırşehir esnafı adına üzerimize ne düşerse her zaman hazırız." dedi.

Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz da "Türkiye için çok büyük ve başarılı bir çalışma yapıldı. Ülkenin geleceği için önemli bir kazanım olacak. Emeği geçen herkesin her zaman yanındayız." diye konuştu.

MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Hasan Eraslan ise 60 yıldır Türkiye'nin özlemi olan yerli ve milli otomobilin yapılmasıyla gurur duyduklarını aktararak, emeği geçenleri destekleyeceklerini ifade etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Sait Yanık da yıllardır beklenen yerli ve milli otomobilin Türk mühendisler tarafından hazırlanmasının mutluluk verici olduğunu, en kısa zamanda yollarda görmeyi temenni ettiklerini anlattı.

Vatandaşlardan İbrahim Yılmaz ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, gösterilen modeller çok güzel, çok beğendim. Buna benzer yerli ve milli olan tüm üretimleri, projeleri destekleyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Otomobili ne destek

Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:41 Kaynak: AA
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