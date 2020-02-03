"Türkiye'nin Otomobili"ne teknik eleman yetiştirecek lisede eğitim programı şekilleniyor

" Türkiye'nin Otomobili" projesinde ihtiyaç duyulacak teknik elemanları yetiştirmek üzere Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan "Elektrikli Araçlar Dalı"nın müfredatını belirlemek üzere toplantı yapıldı.

Okulda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim bakımından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak birçok çalışmayı Bursa'da hayata geçirdiklerini belirten Canbal, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik okullar 3 bin 600 okul, 1,5 milyon öğrenci ve 150 bin öğretmenle eğitim veriyor. Oldukça büyük bir aileyiz. İçinde bulunduğumuz okulla gurur duyuyoruz. İnşallah yeni meslek dalımız olan Elektrikli Araçlar dalımızı da bu okuldan başlamak üzere startını veriyoruz. Biz birçok yeni teknolojik gelişmeyi Bursa'dan filizlendirmek istiyoruz. Elektrikli Araçlar dalı Türkiye'de bir ilk olacak. Hatta bu konuda dünyada araştırma yaptık, çok yeni bir teknoloji. Şu anda elektrikli araçlarla ilgili ulusal bir program dünyada yok. Yani lise seviyesinde elektrikli araçlarla ilgili bir program dünyada yok. Bu anlamda belki dünyada ilk olacak. Elektrikli araçlarla ilgili orta eğitim düzeyinde eğitim programını hazırlamak üzere birlikteyiz."

"Ulusal bir program"

Mesleki ve teknik okullarda 54 alan ve 203 dal olduğunu anlatan Canbal, elektrikli araçlarla ilgili dalın da bunlardan biri olacağını vurguladı.

Bütün meslek alanlarında sektör, akademisyenler ve alan öğretmenleriyle çalışarak programları hazırladıklarını dile getiren Canbal, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, özellikle ortaöğretim seviyesinde bir meslek alanını oluştururken, elektrikli araçları motorlu araçlar teknolojisinin altında düşündük. Yani ana dalımız motorlu araçlar. Bunların içinde 5 tane dalımız vardı. Bu, 6'ncı dal olarak kendine yer bulacak. Önümüzdeki yıldan itibaren artık mesleki dersler başlıyor. Çocuklarımız 9. sınıftan itibaren motorlu araçlarla ilgili temel mesleki becerileri alacak. 10. sınıftan itibaren elektrikli araçlara doğru bir geçiş yapmasını öngörüyoruz."

Canbal, elektrikli araçların dünyadaki öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Geçen sene bu araçların dünya genelindeki üretim artışının yüzde 40 olduğunu bildiren Canbal, "Bu trendin daha hızlı ilerleyeceği düşünüldüğünde sadece yerli otomobilimizin değil, dünyada üretilen elektrikli otomobillerin bakım ve onarımlarını yapabilecek insan kaynağını da yetiştirmek üzere yola çıktık. Bursa'da startını verdik ama bu ulusal bir program. Şu anda çalıştığımız program Türkiye'nin diğer illerinde de zaman içinde yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Türkiye'nin dünyadaki teknolojik atılımlarda kendini hissettirdiğini belirtti.

Bursa'da çok ciddi bir makine ve motor sanayisi altyapısının bulunduğunu söyleyen Mesten, "Bu bakımından yerli otomobil için Bursa'nın tercih edilmesi çok önemli. Bu otomobilin teknik personelinin yetiştirilmesi anlamında da böyle bir okulun tercih edilmesi bizi mutlu etti. Zaten bu okul alanında Türkiye'de tek konumda." diye konuştu.

Toplantıya, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer ile sektör uzmanları katıldı.