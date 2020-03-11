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"Türkiye'nin Otomobili"nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi
7 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:20 Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, " Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.
Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.
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