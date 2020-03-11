"Türkiye'nin Otomobili"nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi - Son Dakika Ekonomi

"Türkiye'nin Otomobili"nin Gemlik'teki tanıtım toplantısı ertelendi

7 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, " Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Türkiye, Gemlik, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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