Türkiye'nin Otomobili'nin ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Otomobili'nin ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili'nin ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli görüntüsü paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasına sayılı saatler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, saat 19.23'te bir paylaşım daha yapıldı.

Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Videoda ön gösterim aracının brandayla örtüldüğü görüldü.

Söz konusu paylaşımda, "Direksiyonunda biz varız! #HerşeyiyleBizim" notuyla, "#YeniliğeYolculuk, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.

Türkiye'nin otomobilinde 1453 ve 1923 sürprizi

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün saat 19.23'te paylaşılmasını, Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirdi.

Öte yandan, bugün saat 14.30'da "Türkiye'nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve 14.53'te de aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasını İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorumlamıştı.

Hafta başından bu yana her gün yeni detayları Twitter'dan duyurulan "Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracı tanıtımının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılması planlanıyor.

Osmangazi Köprüsü, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:58 Kaynak: AA
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