Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü

6 saat önce

-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.

- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri

ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:29 Kaynak: AA
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