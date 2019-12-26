Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü - Son Dakika

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü
6 saat önce
-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:29 Kaynak: AA
- Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri
ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.
Son Dakika Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi