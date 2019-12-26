Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü - Son Dakika

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Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor

Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi

Son dakika: İlk kez hareket halindeyken videosu paylaşılan yerli otomobilden bir detay daha! Logosu belli oldu