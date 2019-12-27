"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili' tanıtım toplantısı başladı - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı başladı

6 saat önce

"Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

" Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Erdoğan, Gebze'de yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile resmi açılışının yapılacağı "Bilişim Vadisi"ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana girişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile diğer ilgililer karşıladı.

Fuaye alanında bulunan "Devrim" arabasını inceleyen Erdoğan, direksiyona geçti. Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'ın beraberindekilerle salondaki yerini almasıyla tören başladı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınları da katılıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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