"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı - M. Rifat Hisarcıklıoğlu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili' tanıtım toplantısı - M. Rifat Hisarcıklıoğlu (1) - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı - M. Rifat Hisarcıklıoğlu (1)

6 saat önce

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında TOBB / TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu.

" Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında TOBB/ TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu.

Türkiye'nin Otomobili tanıtım toplantısı - M. Rifat Hisarcıklıoğlu (1)

Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:19 Kaynak: AA
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