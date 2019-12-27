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"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı - TOGG CEO'su Gürcan Karakaş (3)
7 saat önce
"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında TOGG CEO'su Gürcan Karakaş konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:30 Kaynak: AA
" Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında TOGG CEO'su Gürcan Karakaş konuştu.
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