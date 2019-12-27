"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı - TOGG CEO'su Gürcan Karakaş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin Otomobili' tanıtım toplantısı - TOGG CEO'su Gürcan Karakaş (2) - Son Dakika

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı - TOGG CEO'su Gürcan Karakaş (2)

6 saat önce

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında TOGG CEO'su Gürcan Karakaş konuştu.

" Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında TOGG CEO'su Gürcan Karakaş konuştu.

Türkiye'nin Otomobili tanıtım toplantısı - TOGG CEO'su Gürcan Karakaş (2)

Türkiye, TOGG, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:39 Kaynak: AA
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