"Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek ülkenin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak yerli otomobil, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta toplumun her kesiminde heyecan yarattı.

Şanlıurfalı fırıncı esnafı Ahmet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobil üretmesinin herkesi gururlandırdığını söyledi.

"Ne mutlu artık Türkiye'nin de bir otomobili var" diyen Çiçek, şöyle devam etti:

"Bu otomobil beni çok sevindirdi. Çok şükür artık Türkiye'nin kendisine ait bir otomobili üretecek olması bir Türk olarak beni mutlu etti. Bu otomobilin projesinin hazırlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm iş adamlarına teşekkür ediyorum. Eğer imkanları uyarsa bu araçlardan ben de bir tane almayı düşünüyorum."

Matbaacı Ömer Yıldız, dün otomobillerin tanıtım programını canlı olarak izlediğini ve duygulandığını anlatarak, şunları belirtti:

"Arabaları görünce çok heyecanlandım. Böyle bir proje benim gibi herkesi gururlandırdı. Yaklaşık 60 yıl sonra bir otomobil üretecek olmamızdan mutlu oldum. Şahsen bir araç almak isterim. İnşallah bunun devamı gelir daha fazla araçlar üretiriz. Ben çok çok iyi olacağını ve bu projeyi hazırlayanları karşılığını alacağını düşünüyorum. Milli bir projemiz ve daha önceleri kimse bunu üretmeye cesaret edememiş. Projeden dolayı devlet yetkililerimize ve iş adamlarına çok teşekkür ediyorum. Araçlar satışa çıkarsa almayı düşünüyorum."

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı da üyeleriyle yerli otomobilin satışı için ön başvuru tarihini heyecanla beklediklerini belirtti.

Yerli otomobilin üretim konusunun ülkenin kadim bir meselesi olduğunu ifade eden Arıcı, konuya objektif olarak baktıklarında Türkiye'nin hem uçak hem de otomobil konusunda üretim atağına geçmesinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.

-Kilis

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, yerli otomobilin Türk milletini gururlandığını söyledi.

Türkiye'nin yerde ve gökte ciddi atılımlar yaptığını anlatan Bilik, "Elhamdülillah gökte, İHA ve SİHA'larımız uçuyor. İnşallah yerli uçaklarımız da uçacak. Bir otomobil eksiğimiz vardı şükür bu eksiğimizi de tamamladık. Biz yerli otomobili destekliyoruz. İnşallah kullandığımız yabancı menşeili araçları hurdaya çıkartıp milli arabamıza binmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Türk halkının yıllarca, "Siz yapmayın, biz yaparız" vaadiyle aldatıldığını aktaran Bilik, "Elhamdülillah artık o dönemler geçti. Bu ülkenin önü açık artık kimse durduramaz. Bu atılımlar da daha devam edecektir. Bu yalnızca bir ilk, biraz geç oldu ama ilk böyle olur. Bundan sonra her şeyimiz yerli ve milli olacak." dedi.

Vatandaşlardan Ali Beyazcıncık da yerli otomobilin en yakın zamanda seri üretiminin yapılmasını ve uygun şartlarda piyasaya sunulmasını umduklarını belirtti.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını anlatan Beyazcıncık, "Şu anda a partisi, b partisi, c partisi insanlar farklı siyasi görüşlere sahip olabilirler ama bir milli güvenlik sıkıntısı ve beka sorunu olduğunda hepimiz kenetleniyoruz. Yani 77 millet anında Türkiye milleti oluyor. Bu çok gurur verici bir durum." ifadesini kullandı.

Esnaflardan Osman Yakut da atılan adımın ülke için gurur verici olduğunu söyledi.

Tanıtımı yapılan araç hakkında araştırmalar yaptığını ve tasarımını mükemmel olduğunu anlatan Yakut, "Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum. Türk insanı milliyetçi bir yapıya sahip ve böyle bir arabayı da gördükten sonra artık yabancı araçlara bineceğini sanmıyorum. Artık caddedeki arabaların yüzde 80'inin Türk arabaları olacağına inanıyorum. Çünkü araba çok kaliteli görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

80 yaşındaki esnaf Rıdvan Yakut da bir Türk olarak gururlandığını belirterek, en büyük temennisinin 5-10 yıla kadar tüm caddelerin Türk arabalarıyla dolması olduğunu söyledi.

Gaziantep

Gaziantep'te fotoğrafçılık yapan Mehmet Dölek, yerli otomobil üretiminin kendisini gururlandırdığını ve sevindirdiğini kaydetti.

Arabanın tasarımını çok beğendiğini dile getiren Dölek, "Görüntüsü, dizaynı çok güzel. Yeni araba alacaktım ama şimdi seri üretimi bekleyip, kendi aracımızı alacağım. Beklediğimin üzerinde çıktı. Dünyada böyle elektrik üzerine otomobil yok." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Çelik de otomobili çok beğendiğini ifade etti.

Yerli otomobilin daha önce yapılması gerektiğini ifade eden Çelik, "Geç oldu ama yine de oldu. Çok sevinçliyim, gururluyum. Hissettiklerimin tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gözde Demiryürek, çok gururlandırdığını, milli duygularının kabardığını anlatarak, "Arabanın dış görünüşü de güzel. Özellikle kırmızısına bayıldım. Fiyatlar uygun olursa, vergi düşük olursa alırız. Eşimle de konuştuk bizi yormazsa almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Salih Özdemir de Türk vatandaşı olarak otomobili çok beğendiğini, bu tür teknik gelişmelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Teknolojik gelişmelerin artması temennisinde bulunan Özdemir, "Dış görünüşü olağanüstü. Şu anki gelişmiş araçlardan bile güzel. İmkanlar elverirse almayı düşünürüm." dedi.

Malatya

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Otomobili"nin tüm dünyaya meydan okuma mesajı verdiğini söyledi.

Otomobille beraber birçok kişiye istihdam sağlanacağını belirten Sadıkoğlu, şunları ifade etti:

"Türk mallarını kutladığımız bu haftada otomobilimizin tanıtılması dahada anlamlı olmuştur. Türkiye'nin otomobiline yürekten inanarak destek veren ve sahiplenen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na emeği gecen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2022'de banttan ilk çıkacak arabalardan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin plakası ve Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44'ünü almayı taahhüt ederek yerli üretimin her daim yanında yer aldığımızı belirtmek istiyorum."

Taksici esnafı Abdullah Altuntaş ise otomobilin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin otomobil üretmesinin kendisini ve tüm esnafı gururlandırdığını anlatan Altuntaş, "Ekonomik olduktan sonra yerli otomobili tercih ederim. Tanıtımı izledim çok güzel ve mükemmel bir tasarımı var. Dizayn olarak da çok güzel, iç dizaynı da çok beğendim. Başarılarının devamını dilerim." sözlerine yer verdi.

Kentte cep telefonu bayisi bulunan İhsan Öztürk de tanıtımı her Türk vatandaşı gibi kendisinin de araçlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gururlandığını söyledi.

Yerli üretimi desteklediklerini aktaran Öztürk, "Sadece otomobil sektöründe değil birçok alanda yerli ve milli olmak refah düzeyimizi ileriye taşıyacaktır. Bunu başka ülkelere satmak ekonomi anlamında Türkiye'ye çok şey katacaktır. Ülkemizde hem vizyon açısından hem de istihdam açısından yeni iş imkanları doğacaktır. Müthiş şekilde destekliyoruz. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur." diye konuştu.

Adıyaman

Adıyamanlı kuaför Tugay Yıldız, yerli otomobili çok beğendiğini belirterek. "Yapanların ellerine sağlık, 2022 yılında ilk çıktığında bende alacağım inşallah." dedi.

Vatandaşlardan Melih Dost da ülkesi adına utlu olduğunu anlatarak, "Büyük bir değer ve ülkemize büyük bir katkı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında ilk satışa çıkacağını söylediğinde ilk kendim alacağım." ifadelerini kullandı.

Esnaf Abuzer Polat da "Yerli otomobili çok beğendim dizayn olarak da çok güzel. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta otopark işletmeciliği yapan Ali Göz, heyecanla yerli otomobile binmeyi beklediklerini aktararak, "Dün izlerken heyecanlandım. Her şeyiyle dört dörtlük bir araba. İnşallah Avrupa'ya ihtiyacımız kalmayacak kendi otomobilimize bineceğiz." dedi.

Turizmci Veysel Güzelbulut, yerli otomobilin Türkiye adına gurur verici olduğunu belirterek, seri üretimin başlamasını beklediklerini ifade etti.

Taksici esnafı Murat Danyıldızı da yerli otomobili televizyondan gördüğünü ve çok beğendiğini belirterek, "Nasip olursa almayı da düşünüyoruz. Çok beğendik Türkiye'nin gururu oldu. Üretime başlarsa taksi duraklarımıza ilk alacağımız arabalardan olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş Mehmet Kurtini de otomobili çok beğendiğini anlatarak, elektrikli olmasının da önem arz ettiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Ayşe Sarı ise gururlu ve mutlu olduğunu çünkü ilk defa yerli otomobilin üretileceğini ifade etti.

Vatandaşlardan Ünal Saz da ülke adına sevindirici olan yerli otomobilin Türkiye'nin iyi yolda olduğunu göstergediğini aktararak, "Hayaller gerçek oluyor. En önemlisi de dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Neden biz Avrupa'nın değil de kendi arabamıza binmeyelim. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.