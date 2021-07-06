Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Ocak-Haziran 2021 Döneminde %33 Oranında Artt - Son Dakika

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması olan 2, 5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Sektörün Ocak-Haziran dönemi dış satımı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 14, 4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki ihracatıyla ülke dış satımında ilk sırada yer alan sektörün aylık ortalama ihracatı 2, 4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziran ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 49, 5 artarak 1 milyar 78 milyon dolara ulaşıp, sektörün en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 609 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 74 artarak 454 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı ise yüzde 24, 5 azalarak 87 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 83 artış görüldü. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 115, Fransa'ya yüzde 38, ABD'ye yüzde 73, Rusya'ya yüzde 77, Birleşik Krallık'a yüzde 75, Polonya'ya yüzde 77 artış kaydedildi.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 32, Almanya'ya yüzde 48, Slovenya'ya yüzde 40, İsrail'e yüzde 64, Belçika'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 45, Hollanda'ya yüzde 40 ihracat düşüşü, İtalya'ya yüzde 42, ABD'ye yüzde 36, Fas'a yüzde 778, Birleşik Krallık'a yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a yüzde 319, Fransa'ya yüzde 129, İtalya'ya yüzde 202, İspanya'ya yüzde 126 ihracat artışı, Belçika'ya ise yüzde 17 ihracat düşüşü görüldü.

Kaynak : haber7. com Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü