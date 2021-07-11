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Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 23 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 23 arttı

11.07.2021 13:55
Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 23 arttı, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin otomotiv üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nden (OSD) yapılan açıklamada, Ocak-Haziran 2021 dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verileri paylaşıldı.

Buna göre, yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 639 bin 661 adet, otomobil üretimi de yüzde 15 artarak 416 bin 21 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 669 bin 409 adet oldu.

Aynı dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60, traktörde yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 74 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 40 arttı.

Yılın ilk yarısında, toplam ticari araç üretimi 223 bin 640 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 74, hafif ticari araç pazarı yüzde 67 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 121 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı yüzde 30, otobüs ve midibüs pazarı yüzde 66 daraldı.

Pazar 10 yıllık ortalamaların yüzde 12 üzerine çıktı

Yılın ilk yarısını kapsayan dönemde toplam pazar geçen yıla göre yüzde 57 artarak 411 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, otomobil pazarı da yüzde 52 arttı ve 310 bin 325 adet oldu. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2021 Ocak-Haziran döneminde toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 17 arttı.

Ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı son on yıllık ortalamanın paralelinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 6 ayında otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 15 artarak 461 bin 528 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 6 artarak 297 bin 127 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 86 artarak 11 bin 387 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sanayi ihracatı ocak-haziran döneminde toplam ihracattan aldığı yüzde 13,7 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. 6 ayda 14,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 34, avro bazında ise yüzde 23 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 artarak 4 milyar avro oldu.

Yılın ilk altı ayında dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 24 artarken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 51 arttı.

Otomobil, Haziran, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk yarısında yüzde 23 arttı - Son Dakika Ekonomi


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