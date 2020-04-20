"Türkiye'nin otomotiv üssü"nden 2 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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"Türkiye'nin otomotiv üssü"nden 2 milyar dolarlık ihracat

6 saat önce

"Türkiye'nin otomotiv üssü" Bursa, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 977 milyon dolarlık otomotiv ihracatına imza atarak bu sektördeki liderliğini sürdürdü.

" Türkiye'nin otomotiv üssü" Bursa, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 977 milyon dolarlık otomotiv ihracatına imza atarak bu sektördeki liderliğini sürdürdü.

AA muhabirinin Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, otomotiv sektöründe bu yıla iyi başlangıç yapan Bursa'nın ocak ve şubat aylarındaki ihracatında geçen yılın aynı aylarına göre artışlar yaşandı.

Bu senenin ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 619 milyon 214 bin dolarlık otomotiv ihracatına imza atan Bursa, şubatta ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 21,76 yükselişle 759 milyon 599 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Çin'de ortaya çıkan ve son dönemde özellikle Avrupa ve ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bursa'nın mart ayındaki otomotiv ihracatı geriledi.

Bursa'dan mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 düşüşle 598 milyon 565 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

İlk çeyrekte Bursa liderliğini sürdürdü

Otomotiv sektöründe ihracat yapan şehirler incelendiğinde Bursa'nın ilk çeyrekte liderliğini koruduğu görüldü.

Türkiye'nin otomotiv üssünden bu yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,97'lik düşüşle 1 milyar 977 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi.

Bursa'yı 1 milyar 505 milyon dolarlık otomotiv ihracatıyla Kocaeli takip etti. Bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 370 milyon dolarlık otomotiv ihracatının gerçekleştirildiği İstanbul, üçüncü sırada yer aldı.

Yüzde 2,7 azalışla 1 milyar 209 milyon dolarlık otomotiv dış satımı gerçekleştiren Sakarya ise dördüncü olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte en çok ihracat Fransa'ya

Otomotiv sektöründe Bursa'dan yabancı pazarlara yapılan ihracat rakamlarına göre en çok dış satım Fransa'ya yapıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde Bursa'dan Fransa'ya geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalışla 311 milyon 213 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı. Fransa'yı 275 milyon 926 bin dolarlık otomotiv ihracatıyla Almanya takip etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde, yüzde 17 düşüş ve 251 milyon 593 bin dolarlık ihracatla İtalya üçüncü, yüzde 9,5 artış ve 136 milyon 959 bin dolarlık dış satımla Romanya dördüncü, yüzde 20 düşüş ve 122 milyon 410 bin dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı.

İlk çeyrekte Bursa'dan ABD'ye otomotiv ihracatı yüzde 69,2 artarak 99 milyon 516 bin dolara ulaştı. ABD, bu ihracat rakamıyla en çok ihracat yapılan altıncı ülke olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde İsrail'e yapılan otomotiv ihracatı da yüzde 70 arttı. 65 milyon 621 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İsrail, en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı.

İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:02 Kaynak: AA

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