Pakistan'a insani yardımların 2'nci kısmı ulaştırıldı - Son Dakika
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Pakistan'a insani yardımların 2'nci kısmı ulaştırıldı

29.08.2022 12:14
Pakistan'a insani yardımların 2'nci kısmı ulaştırıldı

TÜRKİYE'nin, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle afet bölgesine gönderdiği yardım malzemelerinin 2'nci kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 askeri kargo uçağı ile Pakistan'a ulaştırıldı.

TÜRKİYE'nin, Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle afet bölgesine gönderdiği yardım malzemelerinin 2'nci kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 2 askeri kargo uçağı ile Pakistan'a ulaştırıldı.

Pakistan'da meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yıkımların meydana geldiği afet bölgelerine, Türkiye tarafından yardım malzemeleri gönderilmesine devam edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde toplanan yardımların 2'nci bölümü, gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 2 askeri kargo uçağı ile Pakistan'a gönderildi. Kargo uçaklarının emniyetle Pakistan'a ulaştığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin 2'nci bölümü de TSK'ya ait uçaklarla Pakistan'a ulaştırıldı. Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Pakistan, Türkiye, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'a insani yardımların 2'nci kısmı ulaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'a insani yardımların 2'nci kısmı ulaştırıldı - Son Dakika
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