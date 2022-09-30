Antalyalı pamuk üreticisine hasatta ANTBİRLİK'ten destek - Son Dakika
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Antalyalı pamuk üreticisine hasatta ANTBİRLİK'ten destek

30.09.2022 11:08
Antalyalı pamuk üreticisine hasatta ANTBİRLİK'ten destek

Türkiye'nin pamuk üretim bölgelerinden Antalya'da, nisanda ekilen pamuğun hasadına başlandı.

Türkiye'nin pamuk üretim bölgelerinden Antalya'da, nisanda ekilen pamuğun hasadına başlandı.

Tarımda zengin ürün çeşitliliğine sahip kentte, pamuk tarlaları beyaza büründü. Yaklaşık 2 bin çiftçinin üretim yaptığı tarlalardan toplanan pamuklar, çekirdeklerinden ayrılıp küspe ya da pres haline getiriliyor. Pres olanlar iplik olarak işleniyor, küspe de hayvan yemi olarak kullanılıyor. Pamuğun çekirdeklerinden de yağ elde ediliyor.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine, bu yıl hasat döneminin eylülün ikinci haftasında başladığını ve ekim sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Geçen yıla göre üretim alanının arttığını dile getiren Yıldız, "Geçen yıl yaklaşık 14 bin ton kütlü pamuk alımı gerçekleştirmiştik, bu yılki beklentimiz ise en az 20 bin ton. Geçen yıl 30-35 bin dekar alanda pamuk üretimi söz konusuydu, bu yıl ise üretim alanı 45 bin dekara kadar çıktı." diye konuştu.

Yıldız, geçen yıl pamuk fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini, bu nedenle pamuğa yöneliş olduğunu ifade etti.

Hava şartlarının uygunluğunun pamuk üretimine olumlu yansıdığını söyleyen Yıldız, "Pamuk sıcak iklim bitkisidir, havaların sıcak geçmesiyle rekoltede artış gözlemliyoruz. Yağış özellikle bu dönemde kaliteyi düşürür." dedi.

Antalya'nın pamuğu kaliteli

Antalya'da yetiştirilen pamuğun kaliteli olduğunu belirten Yıldız, ağırlıklı olarak Manavgat, Serik ve Aksu bölgesinde üretim yapıldığını dile getirdi.

ANTBİRLİK olarak üreticilere her alanda destek olduklarını ifade eden Yıldız, "5 toplama makinemizle çiftçimize hizmet veriyoruz, üretici hasadın geleceği günü bize bildiriyor, gidiyoruz, topluyoruz, römorklarımızla fabrikaya getiriyoruz, işliyoruz. Çiftçi ise sadece gelip parasını alıyor." diye konuştu.

Depolara taşınan pamuğun önce tesislerde çekirdeğinden ayrıldığını ve pres haline getirildiğini anlatan Yıldız, çekirdekleri ayrı yerde yağ olarak işlediklerini, pres haline getirdikleri pamukları iplikçilere sattıklarını, kalan küspeyi de hayvan yemi olarak kullandıklarını söyledi.

Üreticilerden Mehmet Bacak, 17 dekarlık alanda pamuk yetiştirdiğini dile getirdi. Uzun yıllardır pamukla uğraştığını ve teknolojik imkanların işlerini kolaylaştırdığını belirten Bacak, "Eski zahmetler de yok şimdi, makineli tarıma geçişle çok daha rahat çiftçilik yapılıyor. Geçmişte daha fazla pamuk üretimimiz vardı ancak fiyatlar düşünce narenciyeye yönelmiştik." dedi.

Reşat Tat da 45 dekarlık arazide pamuk ektiğini, bu yıl verimin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

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