Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa: Fransa ile lise sorunu olumlu mecraya girdi
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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa: Fransa ile lise sorunu olumlu mecraya girdi

1 saat önce

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa: Fransa ile lise sorunu olumlu mecraya girdi, System.String[]
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Konu ile ilgili Euronews'ün sorularını yanıtlayan Musa, "bu konuda olumlu bir mecraya girdik" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:53 
Fransa, İsmail Hakkı Musa, Paris, Türkiye, Dünya
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