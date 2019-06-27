Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa: Fransa ile lise sorunu olumlu mecraya girdi
1 saat önce
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:53
'nin Paris
Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa
, Fransa
ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.
Konu ile ilgili Euronews
'ün sorularını yanıtlayan Musa, "bu konuda olumlu bir mecraya girdik" ifadesini kullandı.
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