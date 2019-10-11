Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki

3 dakika önce

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'nın, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tutumuna tepki gösterdi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa'dan Fransa'ya tepki, System.String[]

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'nın, Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin tutumuna tepki gösterdi.

Harekata ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılan Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız yetkililere Türkiye'nin harekatı Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı değil YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığını vurguladığını söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve bölgeye barış ve huzur getirme konusunda kararlı olduğunu belirten İsmail Hakkı Musa, görüşmede YPG'nin elebaşlarının Elysee Sarayı'nda ağırlanmasına tepki gösterdiğini aktardı.

Musa, görüşmede, "Dost ve müttefiklerimiz karar vermeliler, taraflarını seçmeliler, ya biz ya da PKK. Diğer önemli meselemiz göç sorunu. Avrupa bu konuda romantik politikalar izliyor, somut bir adım atmıyor. Yük bizim sırtımızda. Hem sorumluluk almıyorsunuz hem de bizi eleştiriyorsunuz. Yarın size 100 bin göçmen gönderelim, olmadı 50 bin, 10 bin gönderelim. Alabilir misiniz? Muhtemelen hayır. Bilin ki biz 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullandığını söyledi.

Görüşmede, Suriye'de terörden temizlenen bölgelere Suriyelilerin dönmesini sağlayacaklarını ifade ettiğini aktaran Büyükelçi Musa, Avrupalıların Türkiye'nin bu operasyonu başlatmasının nedenlerini iyi kavraması gerektiğini belirttiğini de dile getirdi.

İsmail Hakkı Musa, Türkiye, Fransa, Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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