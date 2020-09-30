Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız gazetecilere Türkiye'nin uluslararası politikalarını... - Son Dakika

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız gazetecilere Türkiye'nin uluslararası politikalarını...

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin, "Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız gazetecilere Türkiye'nin uluslararası politikalarını..., System.String[]

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin, " Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın. Biz de buna benzer tutum sergilediğimizde tavır niye değişiyor." dedi.

Musa, başkent Paris'te Fransız Diplomasi Muhabirleri Derneği üyesi gazetecilerin Türkiye'nin uluslararası gündemine ilişikin sorularını cevapladı.

Türkiyenin uluslarası meselelerde meşru olan haklarını müdafaa için uğraş verdiğini ve egemenlik haklarını koruduğunu belirten Musa, çatışma sebebi olan meselelerde Türkiye'nin öncelikli olarak diyalog ve çözüme yönelik çaba sarf ettiğini söyledi.

"Avrupa sığınmacı krizini tek başına çözebilir miydi?"

Türkiye'nin Avrupa'yı da ilgilendiren güvenlik, sığınmacılar, bölgesel çatışmalar ve uluslararası meselelerde karşılıklı ve tamamlayıcı çıkar esasına dayalı ilişkilerini yürüttüğünü aktaran Musa, şunları kaydetti:

"Türkiye olmasaydı Avrupa sığınmacı krizini tek başına çözebilir miydi? İstatistiklere bakalım. Suriye'den gelen 3,7 milyon sığınmacının Avrupa'da olduğunu varsayın, o zaman ne olacağını düşündünüz mü? 4 milyona yakını topraklarımızda, 3 milyona yakın sınırlarımızda toplam 7 milyon Suriye vatandaşının ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Büyükelçi Musa, Türkiye'nin sığınmacı meselesini şantaj malzemesi yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bunun 10 yıla yakındır Türkiye'nin Avrupalı partnerlerine üzerindeki bu yükü artık daha fazla taşıyamayacağını ifade etmesi şeklinde okunması gerektiğini belirtti.

Son dönemde Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin kabul etmediği durumun Yunanistan tarafından dayatılmaya çalışılan 'kıta sahanlığı' mesafesi nedeniyle yaşandığına değinen Musa, Yunanista'nın bununla kalmayıp Meis adasının askerlerden arındırılması anlaşmasını ihlali sürdürdüğünü anlattı.

Musa, "Fransa'nın Anglo-Sakson Adalar meselesinde takındığı tavrı, mücadelesini hatırlayın. Biz de buna benzer tutum sergilediğimizde tavır niye değişiyor. Hemen Avrupalı dostlarımızı yalnız bırakmayız, Yunanistan'ın yanında yer alıyoruz gibi tepkileri veriliyor." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım beklentisine yönelik soruya Büyükelçi Musa, Türkiye'nin uluslararası arenada haklılığını gösteren yeterli doneler sağladığını bu nedenle AB ülkelerinden bir yaptırım beklemediklerini açıkladı.

Musa, NATO ile AB müzakerelerine ilişkin, Türkiye'nin Fransa'dan daha çok NATO'ya önem verdiğini ve Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ise müzakereye her daim hazır olduğunu ifade ederek ancak bir ülkenin bekletilmesi durumda haklarını arayacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye meşru hükümetin taleplerine cevap verdi"

Libya meselesinde Türkiye'nin tutumuna ilişkin soruları yanıtlayan Musa, "Türkiye Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan meşru bir hükümetin taleplerine cevap verdi." dedi.

Türkiye'nin Libya'da tarihi bir sorumluluk aldığına bahseden Musa, Türkiye sayesinde bir uzlaşı ortamının oluşmaya başladığını ve Libya'da bir kaosun yaşanmasının önüne geçildiğini, bunun için uğraş verildiğini aktardı.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaya da değinerek Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan işgalinde olduğunu, Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti.

"Taciz eden bir Ermenistan kendini savunan bir Azerbaycan"

"Bugün çatışma nerde oluyor ona bakmak lazım. Azerbaycan'ın kendi toprakları içinde yaşanıyor. Bugün taciz eden bir Ermenistan ve kendini savunan bir Azerbaycan var." diyen Musa, Türkiye'nin gerektiği her alanda Azerbaycan'ı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Musa, ancak Azerbaycan'ın şu aşamaya kadar kendi imkanlarıyla kendisini müdafaa ettiğini gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan, Türkiye, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız gazetecilere Türkiye'nin uluslararası politikalarını... - Son Dakika

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